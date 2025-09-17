رییس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی؛
ساختارهای اجرایی نباید مانع توسعه شرکتهای فناور شوند
رییس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی گفت:لازم است ساختارهای اجرایی و آییننامهها بهگونهای اصلاح شوند که مانعی برای رشد و بهرهوری شرکتها نباشند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن حیدری، در آیین کلنگزنی توسعه پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، با انتقاد از برخی محدودیتهای اجرایی، خواستار بازنگری در فرآیندهای تصمیمگیری و بهبود نظام مالی و انگیزشی برای حمایت از شرکتهای فناور و نیروی انسانی متخصص شد.
وی با اشاره به نشستهای اخیر با مسئولان استانی و ملی، اظهار کرد: خوشبختانه بخش قابل توجهی از مطالبات شرکتهای فناور در این جلسات مطرح و مورد حمایت قرار گرفته، اما همچنان موانع اجرایی مهمی پیش روی توسعه وجود دارد.
حیدری یکی از این موانع را عدم هماهنگی هیئتهای اجرایی در تصمیمگیریهای تخصصی عنوان کرد و گفت: متأسفانه گاهی حتی درخواستهای سادهای مثل اصلاح مدرک تحصیلی همکاران نیز با تأخیرهای چند ساله مواجه میشود. به عنوان نمونه، یک درخواست از سال ۱۳۹۸ تاکنون بلاتکلیف مانده است.
وی همچنین با اشاره به کاهش انگیزه در میان کارکنان به دلیل محدودیتهای مالی و عدم اجرای آییننامههای افزایش حقوق، خواستار بازنگری جدی در سیاستهای منابع انسانی شد و گفت:در شرایطی که از همکاران انتظار عملکرد دانشبنیان داریم، باید نظام پرداختی عادلانه و متناسب با جایگاه تخصصی آنها برقرار شود.
رییس پارک علم و فناوری آذربایجان غربی، از سلب اختیار برخی پارکها در حوزه مدیریت منابع مالی نیز انتقاد کرد و افزود: لازم است این اختیارات دستکم در سطح مدیران پارکها یا در تعامل مستقیم با وزارتخانه و بانک مرکزی بازتعریف شود.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تقویت مشوقهای حمایتی برای تجاریسازی فناوری گفت: پارک آماده همکاری با نهادهای دولتی و بانکی برای ایجاد بستر مناسب حمایت از شرکتهای فناور و افزایش بهرهوری سازمانی هستند.