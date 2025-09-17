به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه‌فروش با اشاره به حادثه ورود گل و فوم حفاری به منازل شهروندان اصفهانی در شب گذشته اظهار داشت: شب گذشته گزارش شد که از یک منزل مسکونی و یک واحد تجاری و معبر گل حفاری بیرون‌آمده است.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های شهرداری و آتش‌نشانی و عوامل شرکت مترو با پیمانکار در محل حادثه حضور پیدا کردند.

شیشه‌فروش گفت: پس از ارزیابی مشخص شد، در حین فعالیت دستگاه حفاری تونل خط ۲ متروی اصفهان در محدوده خیابان نشاط در عمق ۲۲ متری، گل حفاری که جهت پایدارسازی جداره تونل مورداستفاده قرار می‌گیرد و از طریق منافذ زیرزمینی از جمله چاه به سطح خیابان و چند منزل مسکونی و واحد تجاری وارد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: عوامل فنی شهرداری و پیمانکار شرکت مترو به محل اعزام و در حال جمع‌آوری و پاک‌سازی فوم‌های جاری شده هستند.

شیشه‌فروش اظهار داشت: امروز تیم مدیریت بحران بررسی لازم را انجام داد علت حادثه فعالیت دستگاه حفاری مترو بوده است که در عمق کار می‌کرده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان افزود: فوم مشکلی نداشت و متناسب با شرایط زیست‌محیطی بوده و مشکلی ایجاد نکرده است.

وی بیان کرد: باتوجه‌به حادثه هفته گذشته که در راست گرد خیابان هشت‌بهشت اتفاق افتاد و باعث شد که زمین ریزش پیدا کند و حفره‌ای ایجاد شود به علت عبور دستگاه حفار مترو بود.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: باتوجه‌به حادثه‌ای که شب قبل و هفته گذشته اتفاق افتاد، تاکیدات مدیریت بحران به عوامل پیمانکار و شرکت مترو این بود که دراسرع‌وقت باید برنامه‌ریزی لازم را برای پایش محل‌ها انجام دهند و پیشگیری کنند از وقوع حوادث که به این شکل اتفاق می‌افتد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: مقرر شد شرکت آبفا به‌منظور پیشگیری از این حوادث منطقه را پایش کند.

وی گفت: تاکید مدیریت بحران این بود که شرکت مترو سریعاً خسارتی وارد شده را جبران کند و قبل از اجرای هر حفاری باید الزامات ایمنی در مسیر رعایت شود که این مشکلات را نداشته باشیم.

شیشه‌فروش افزود: برای پیشگیری از حوادث هر طرحی اجرا می شود باید الزامات ایمنی و بررسی‌های فنی انجام شود.

انتهای پیام/