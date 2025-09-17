خبرگزاری کار ایران
افزایش آمار جانباختگان حادثه‌ی انفجار گاز شهری در اهواز

افزایش آمار جانباختگان حادثه‌ی انفجار گاز شهری در اهواز
کد خبر : 1687395
رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از افزایش جانباختگان انفجار گاز شهری در یک مجتمع مسکونی در شهر اهواز خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ خوزستان، مهران احمدی بلوطکی اظهار کرد: در ساعت ۵:۰۰ بامداد امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه، انفجاری شدید در یک ساختمان چهار واحدی مسکونی واقع در خیابان گلشاد سه، منطقه پردیس شهر اهواز رخ داد که به‌نظر می‌رسد ناشی از نشت گاز شهری بوده و موجب تخریب کامل ساختمان و وارد آمدن خسارات گسترده به واحدهای مجاور شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع انفجار، ۶ کد امدادی از مراکز آتش‌نشانی و اورژانس به محل حادثه اعزام شدند؛ نیروهای امدادی عملیات ایمن‌سازی، آواربرداری و انتقال مصدومان به مراکز درمانی را آغاز کردند. حضور به‌موقع تیم‌های امدادی از گسترش خسارات بیشتر جلوگیری کرد.

احمدی بلوطکی ادامه داد: از میان جان‌باختگان، پنج نفر مرد در سنین ۱.۵ تا ۴۰ سال و ۲ نفر زن در بازه سنی ۱۵ تا ۴۰ سال بوده‌اند و سه نفر نیز دچار مصدومیت شدند که شامل ۲ زن (۱۵ و ۴۰ ساله) و یک مرد با سن نامشخص هستند و وضعیت جسمانی مصدومان در حال بررسی است.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز اظهار کرد: علت دقیق انفجار هنوز در دست بررسی کارشناسان قرار دارد، اما شواهد اولیه حاکی از نشت گاز شهری به‌عنوان عامل اصلی حادثه است.

هشت دستگاه خودروی اطفای حریق و امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز ازپنج ایستگاه به همراه ۲۱ نیروی عملیاتی به محل اعزام شدند و عملیات ایمن‌سازی، مهار شرایط بحرانی و آواربرداری را انجام دادند.

