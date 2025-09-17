علیرضا سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در تشریح وضعیت کنونی شبکه ریلی آذربایجان غربی گفت:از مجموع خطوط اصلی، ۲۷۰ کیلومتر در محور آذربایجان غربی، ۱۸۵ کیلومتر در مسیر مراغه – ارومیه و ۷۵ کیلومتر در محور سلماس – مرز رازی فعال است.

وی افزود: محور سلماس_ مرز رازی نقطه ارتباطی راه‌آهن ایران با ترکیه و اروپا محسوب می‌شود.

به گفته سلیمانی، در حال حاضر قطار تهران – تبریز – وان از مرز رازی هفته‌ای دو بار (یکشنبه و چهارشنبه) با ظرفیت ۲۸۰ مسافر اعزام می‌شود و در ایستگاه‌ سلماس امکان جابه‌جایی مسافر وجود دارد.

مدیرکل راه‌آهن آذربایجان با اشاره به توسعه بخش مسافری افزود:از ارومیه به تهران یک روز در میان قطار با ظرفیت ۴۲۰ نفر حرکت می‌کند و قطار ارومیه – مشهد نیز با ظرفیت ۲۸۰ نفر، هر شش روز یک بار در دسترس است. برای افزایش ظرفیت این مسیر در حال مذاکره با بخش خصوصی هستیم.

سلیمانی سرمایه‌گذاری در بخش لجستیک و ایجاد انبارهای بار را ضروری دانست و تأکید کرد:ایستگاه‌های ارومیه، نقده، مهاباد و میاندوآب آمادگی دارند بارگیری به تمام نقاط کشور را انجام دهند.

وی درباره پروژه‌های مهم عمرانی گفت:پروژه تبریز – مرند – چشمه‌ثریا به عنوان بخشی از کریدور شرق به غرب، نقش کلیدی در اتصال شبکه ریلی کشور به آب‌های گرم دریای سیاه دارد.

سلیمانی تصریح کرد:در این راستا، بازسازی و اصلاح هندسی ۷۰ کیلومتر خط تبریز – مرند در دستور کار است. همچنین احداث ۲۹ کیلومتر خط خاوران – تبریز و اجرای ۲۲۴ کیلومتر مرند – چشمه‌ثریا با انجام مطالعات اولیه، در آستانه شناسایی پیمانکار و جذب سرمایه‌گذار قرار دارد.

