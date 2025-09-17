ایلنا از هرمزگان گزارش میدهد؛
زنگ خطر تب دنگی در هرمزگان؛ «آئدس» در کمین سلامت مردم
با افزایش گزارشها از مشاهده پشه آئدس در هرمزگان، نگرانیها نسبت به گسترش بیماری ویروسی تب دنگی در جنوب کشور شدت گرفته است؛ بیماریای که هنوز درمان اختصاصی ندارد و تنها راه مقابله با آن، پیشگیری و همکاری همگانی است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، پشه آئدس، یکی از ناقلان اصلی بیماریهای ویروسی در جهان، این روزها بیش از همیشه نامش در هرمزگان شنیده میشود. مهمترین بیماری مرتبط با این پشه، تب دنگی است؛ یک ویروس استوایی و نیمهاستوایی که اکنون زنگ خطر آن در جنوب ایران به صدا درآمده است.
کارشناسان بهداشت هشدار میدهند: تب دنگی ممکن است ناگهانی با تب بالا، سردرد شدید، درد پشت چشم، درد عضلات و مفاصل، تهوع، استفراغ، ضعف و گاه بثورات پوستی ظاهر شود. در موارد شدید نیز خونریزی و افت پلاکت میتواند جان بیمار را تهدید کند. هرچند حدود ۸۰ درصد مبتلایان بدون علامت هستند، اما همچنان ناقل ویروس به شمار میروند.
چرخه انتقال این بیماری بهطور مستقیم به شرایط محیطی وابسته است. پشه آئدس معمولاً در آبهای راکد و حتی کوچکترین حجمهای آب مانند زیرگلدانیها، بطریها و لاستیکهای رها شده تکثیر میشود. از همین رو، پاکسازی محیط و حذف کانونهای تجمع آب، اساسیترین راه جلوگیری از شیوع بیماری است.
کارشناسان به مردم توصیه میکنند:
- ظروف، گلدانها و زیرگلدانیها را خشک و تمیز نگه دارند.
- درب مخازن و بشکههای آب را بپوشانند.
- زبالهها، لاستیکها و ظروف پلاستیکی را در محیط رها نکنند.
- از پشهبند و توری در خانهها استفاده کنند و در ساعات فعالیت پشه، پوشش مناسب داشته باشند.
از آنجا که برای تب دنگی درمان اختصاصی وجود ندارد، درمانها عمدتاً حمایتی هستند. بیماران مشکوک باید از مصرف داروهایی همچون بروفن، ژلوفن، دیکلوفناک و ایندومتاسین خودداری کنند، زیرا میتوانند عوارض خطرناک ایجاد کنند. مراجعه فوری به مراکز درمانی در صورت بروز علائم مشکوک ضروری است.
مبارزه با پشه آئدس و کنترل تب دنگی، تنها با مشارکت عمومی امکانپذیر است. هر اقدام کوچک در خانه و محله میتواند نقشی بزرگ در مهار این بیماری و حفظ سلامت جامعه ایفا کند.
هشدار جدی دانشگاه علوم پزشکی
پژمان شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با هشدار نسبت به گسترش پشه آئدس و خطر بروز اپیدمی تب دنگی در بندرعباس تأکید کرد: سلامت جامعه در گرو همبستگی، آموزش و مشارکت مستمر مردم در اقدامات پیشگیرانه است.
وی گفت: در حال حاضر ویروس تب دنگی در پشههای شهر شناسایی شده و موارد ابتلا نیز روند افزایشی دارد که این موضوع زنگ خطری جدی برای ورود به مرحله اپیدمی محسوب میشود.
به گفته شاهرخی، تاکنون ۲۹ بیمار مبتلا به تب دنگی در استان شناسایی شدهاند، اما این آمار تنها بخشی از واقعیت است؛ چرا که حدود ۸۰ درصد مبتلایان بدون علامت هستند و میتوانند بیماری را منتقل کنند. او تأکید کرد: هر بیمار علامتدار میتواند نشاندهنده وجود چندین بیمار دیگر در جامعه باشد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به اینکه درمان به معنای پذیرش شکست و پیشگیری طراحی پیروزی است، افزود: مهار این پشه نه در بیمارستانها بلکه در خانهها، کوچهها و رفتارهای روزمره مردم رقم میخورد.
شاهرخی با بیان اینکه مسئولیت اصلی در مهار تب دنگی بر عهده مردم است، خاطرنشان کرد: جمعآوری آبهای راکد، مدیریت زباله، نظافت محیط و همکاری با تیمهای بهداشتی باید به یک عادت روزمره تبدیل شود.
وی افزود: هر اقدام کوچک مردم، مانند خشککردن ظروف بلااستفاده یا پاکسازی حیاط خانه، بزرگترین تأثیر را در قطع زنجیره انتقال خواهد داشت.