پیام تبریک دبیر و اعضای هیأت اجرایی خانه کارگر خوزستان به مناسبت روز اورژانس و فوریتهای پزشکی
دبیر و اعضای هیأت اجرایی خانه کارگر خوزستان به مناسبت ۲۶ شهریور روز اورژانس و فوریتهای پزشکی، پیام تبریکی صادر نمود.
به گزارش ایلنا از خوزستان، متن این پیام به شرح زیر است:
به نام خدا
۲۶ شهریورماه، روز اورژانس و فوریتهای پزشکی، فرصتی است برای قدردانی از مجاهدتهای خاموش و تلاشهای شبانهروزی سفیدپوشانی که با ایثار، صبوری و فداکاری، نخستین امید بیماران و مصدومان در لحظات بحرانی هستند.
دبیر و اعضای هیأت اجرایی خانه کارگر، با کمال افتخار این روز ارزشمند را به همه تلاشگران حوزه اورژانس و فوریتهای پزشکی کشور به خصوص استان خوزستان تبریک عرض نموده و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این عرصه، از خدمات شایسته و انساندوستانه آن عزیزان که همواره در خط مقدم امدادرسانی قرار دارند، صمیمانه قدردانی میکنند.
بیتردید، تلاشهای خستگیناپذیر این جهادگران عرصهی نجات و سلامت در جهت حفظ جان هموطنان، جلوهای از عشق به انسان و خدمت به جامعه است که در فرهنگ کار و تلاش نیز جایگاهی والا دارد.
امید است در سایه الطاف الهی، همواره در مسیر خدمترسانی موفق، سلامت و سربلند باشید.
با آرزوی توفیق روزافزون
دبیر و اعضای هیأت اجرایی خانه کارگر خوزستان