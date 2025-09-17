خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری:

پایان شهریورماه آخرین مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی مالیاتی خواهد بود

مدیرکل امور مالیاتی چهارمحال و بختیاری آخرین مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی را پایان شهریورماه اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار  ایلنا، عزیز الله گنجی صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهارداشت:  مودیانی که درآمد سال ۱۴۰۳ آن‌ها در مشاغل انفرادی کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال و در مشاغل مشارکتی کمتر از ۴۳۲ میلیارد ریال باشد، می‌توانند به جای ارسال اظهارنامه مالیاتی از«فرم تبصره ماده ۱۰۰» استفاده کنند.

وی در خصوص مزایای این روش افزود: استفاده از این فرم، معافیت از تسلیم اظهارنامه، کاهش هزینه‌های نگهداری دفاتر قانونی و همچنین بهره‌مندی از تخصیص مالیاتی و بخشودگی جرایم را به همراه دارد.

 گنجی بیان کرد:این فرم به‌صورت سیستمی در «کارپوشه الکترونیکی» مودیان بارگذاری شده و از طریق درگاه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور قابل تکمیل و ارسال است.

مدیرکل امور مالیاتی استان چهارمحال و بختیاری در ادامه به جزئیات بخشودگی جرایم اشاره کرد و گفت: برای مودیانی که این فرم را ارسال کنند، جرایم مالیاتی کمتر از ۱۰ میلیون تومان به طور کامل بخشوده شده و مابقی جرایم تا سقف ۹۰ درصد مشمول بخشودگی می‌شوند.

گنجی در پایان خاطرنشان کرد: به اشخاص حقوقی فعال درحوزه تولید نیز این امکان داده شده تا ۵۰ درصد از مالیات خود را تا پایان شهریورماه پرداخت کرده و مابقی آن را به صورت اقساطی تسویه کنند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
