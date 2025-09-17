خبرگزاری کار ایران
انفجار گاز در پردیس اهواز؛ ۶ فوتی

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از جان باختن شش نفر بر اثر انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی چهار واحدی در پردیس اهواز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، بابک ربیعی با اعلام خبر انفجار گاز در پردیس اهواز، اظهار داشت: در ساعت ۴:۱۲ دقیقه بامداد امروز چهارشنبه (۲۶ شهریور) در پی اعلام وقوع انفجار گاز در یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه پردیس به سامانه ۱۲۵، نیرو‌های آتش‌نشانی به این محل اعزام شدند.

ربیعی افزود: آتش نشانان و نیرو‌های امدادی پس از حضور در محل حادثه ضمن ایمن سازی اقدام به امدادرسانی کردند. بر اثر شدت انفجار این مجتمع مسکونی چهار واحدی به طور کامل تخریب شد.

وی با بیان اینکه علت اولیه وقوع این حادثه نشت و انفجار گاز بوده است، ادامه داد:در این حادثه ۶ نفر جان خود را از دست دادند و علت دقبق در حال بررسی است.

 

