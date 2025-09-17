خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف در جاده کرج_چالوس ۹ مصدوم برجای گذاشت

تصادف در جاده کرج_چالوس ۹ مصدوم برجای گذاشت
کد خبر : 1687149
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر البرز از وقوع حادثه رانندگی در محور کرج_کندوان خبر داد و گفت: در این سانحه ۹ نفر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا از البرز، محمدباقر خلفی اظهار با اشاره به سانحه سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه، اظهار داشت: این حادثه در جاده کرج_چالوس، محدوده ورودی درده و بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سواری رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات هلال‌احمر به همراه نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مراکز امدادی انتقال یافتند.

خلفی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه است، از هموطنان خواست در صورت نیاز امدادی با سامانه ۱۱۲ تماس بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی