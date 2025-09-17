تصادف در جاده کرج_چالوس ۹ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا از البرز، محمدباقر خلفی اظهار با اشاره به سانحه سه‌شنبه ۲۵ شهریور ماه، اظهار داشت: این حادثه در جاده کرج_چالوس، محدوده ورودی درده و بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سواری رخ داد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، سه تیم عملیاتی از پایگاه‌های امداد و نجات هلال‌احمر به همراه نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند و مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به مراکز امدادی انتقال یافتند.

خلفی با بیان اینکه علت وقوع این حادثه در دست بررسی کارشناسان پلیس راه است، از هموطنان خواست در صورت نیاز امدادی با سامانه ۱۱۲ تماس بگیرند.

انتهای پیام/