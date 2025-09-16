به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اهمیت نقش شرکت‌های خدماتی به‌عنوان بازوی اجرایی شرکت شهرک‌ها در اداره و مدیریت شهرک‌های صنعتی واگذارشده تأکید کرد و خواستار هم‌افزایی بیشتر این مجموعه‌ها شد.

عباس برنهاد با اشاره به روند واگذاری اداره شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی اظهار داشت: تاکنون اداره ۲۱ شهرک صنعتی در استان فارس در چارچوب قانون واگذاری، به شرکت‌های خدماتی سپرده شده و این شرکت‌ها به‌عنوان جانشین شرکت شهرک‌های صنعتی، مسئولیت اداره امور و نگهداری از زیرساخت‌ها را بر عهده دارند.

وی افزود: شرکت‌های خدماتی به دلیل تشکیل‌یافتن از صنعتگران و فعالان صنعتی، نقش مؤثری در هدایت و توسعه شهرک‌های صنعتی دارند و همراهی آنان می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی واحدهای تولیدی منجر شود.

برنهاد در ادامه با اشاره به اهمیت انجمن صنفی کارفرمایی اداره‌کنندگان شهرک‌های صنعتی گفت: این انجمن که متشکل از مدیران شرکت‌های خدماتی فعال در شهرک‌های صنعتی است، می‌تواند به‌عنوان یک تشکل هم‌افزا و هماهنگ‌کننده، نقشی مؤثر در وحدت رویه، همگرایی و پیگیری هدفمند مسائل صنفی صنعتگران ایفا کند. تعامل، وحدت و هماهنگی در قالب چنین تشکلی، راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.

وی ضمن تأکید بر حمایت شرکت شهرک‌های صنعتی فارس از انجمن و شرکت‌های خدماتی خاطرنشان کرد: انتقال تجربیات موفق در حوزه نگهداری تأسیسات و راهبری شهرک‌های صنعتی، توسعه آموزش‌های تخصصی و ایجاد زمینه برای هم‌افزایی و استفاده از خرد جمعی، از جمله برنامه‌هایی است که باید در اولویت قرار گیرد. شرکت شهرک‌های صنعتی نیز آمادگی دارد تا با حمایت‌های آموزشی و مشاوره‌ای، این مسیر را هموارتر کند.

در ادامه این نشست، سرافراز عبداللهی، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی اداره‌کنندگان شهرک‌های صنعتی فارس، با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجمن، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای سطح دانش و مهارت اعضای شرکت‌های خدماتی تأکید کرد. وی گفت: انجمن صنفی تلاش دارد تا با اتخاذ وحدت رویه در پیگیری مسائل و مشکلات واحدهای صنعتی و شهرک‌ها، خدمات مؤثرتری به صنعتگران ارائه دهد.

عبداللهی با اشاره به ارائه خدمات حقوقی تخصصی توسط انجمن به شرکت‌های خدماتی افزود: یکی از وظایف اصلی انجمن، بسترسازی برای تبادل تجربیات و ایجاد فضای گفت‌وگو و هم‌اندیشی میان اعضا است تا از خرد جمعی در جهت رفع مشکلات و ارتقای بهره‌وری استفاده شود.

رئیس انجمن صنفی همچنین بر اهمیت تعامل مداوم با شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد و گفت: پشتیبانی شرکت شهرک‌ها از فعالیت‌های آموزشی و حمایتی انجمن، می‌تواند ظرفیت‌های این مجموعه را در راستای خدمت به صنعتگران و ارتقای مدیریت شهرک‌های صنعتی دوچندان سازد.

این نشست با طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادات اعضای انجمن و تأکید بر ادامه همکاری‌های سازنده میان شرکت شهرک‌های صنعتی فارس و شرکت‌های خدماتی پایان یافت.

