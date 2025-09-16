بازدید نابینایان و کمبینایان از غار علیصدر
تجربهای از جنس لمس و شنیدن در بهشت خاموش ایران
در یک اتفاق کمنظیر و به یادماندنی، گروهی از شهروندان نابینا و کمبینای استان همدان ، تجربه بیمانند بازدید از غار آبی شگفتانگیز علیصدر در استان همدان را کسب کردند.
به گزارش ایلنا از همدان, مدیرعامل شرکت سیاحتی علیصدر در این خصوص گفت: شرکتکنندگان در این تور، با لمس دیوارههای مرطوب و خنک غار، بوی خاک و آب و شنیدن انعکاس صدای قایقرانان و قطرات آب، سفری عمیق و چندحسی را به عمق زمین تجربه کردند.
مهران حاجیان افزود: این بازدید با فراهم آوردن امکانات خاصی از جمله راهنمایان مجرب آموزشدیده برای توصیف دقیق محیط، استفاده از قایقهای مناسب با فضای کافی و اطمینان از امنیت کامل مسیرها، انجام شد و هدف اصلی این اقدام، برداشتن موانع فیزیکی و حسی برای تضمین تجربهای برابر و لذتبخش برای تمامی بازدیدکنندگان بود.
حاجیان اظهار داشت: ایجاد فرصتهای برابر برای تجربه زیباییهای طبیعی کشور، یکی از مهمترین اهداف ماست. غار علیصدر با فضای خاص خود، پتانسیل بالایی برای ارائه تجربههای چندحسی دارد و ما مفتخریم که توانستیم این امکان را برای دوستان نابینا و کمبینایمان فراهم کنیم. بازخوردها نشان میدهد که این تجربه نه تنها لذتبخش، بلکه الهامبخش نیز بوده است.
یکی از بازدیدکنندگان نابینا با لبخندی بر لب گفت: من همیشه آرزو داشتم که علیصدر را درک کنم. امروز نه تنها آن را درک کردم، بلکه حس کردم. گویی دیوارهها و سقف غار با من سخن میگفتند و من با لمس هر قطعه سنگ، داستان میلیون ساله آن را میشنیدم. خنکای دلنشین غار و صدای آرامشبخش آب، تجربهای بود که هیچگاه فراموش نخواهم کرد.
این برنامه موفقیتآمیز، نه تنها گامی بزرگ در جهت تحقق شعار “گردشگری برای همه” است، بلکه امیدواریها را برای گسترش اینگونه فعالیتها به سایر جاذبههای گردشگری کشور افزایش میدهد. امید است که با الگوبرداری از این تجربه، شاهد افزایش برنامههای مشابه باشیم تا تمامی شهروندان، بدون هیچ محدودیتی، بتوانند از زیباییها و شگفتیهای ایران عزیزمان بهرهمند شوند.