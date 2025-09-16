به گزارش ایلنا، علی حافظی افزود: به محض دریافت گزارش حادثه، مرکز اورژانس دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه یک دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس را به محل حادثه اعزام کرد. تیم‌های امدادی پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

وی به روند درمانی مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: 8 نفر از مصدومان پس از دریافت کمک‌های اولیه، برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند. حال عمومی مصدومان پایدار گزارش شده و اقدامات درمانی برای آنها در حال انجام است.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه اظهار داشت: از رانندگان درخواست می‌شود با رعایت نکات ایمنی از جمله استراحت کافی و پرهیز از حواس‌پرتی، از بروز چنین حوادثی پیشگیری کنند. تحقیقات برای شناسایی علت دقیق این واژگونی ادامه دارد.

