ایلنا از آذربایجان غربی گزارش میدهد؛
گرانی ۳۰ درصدی لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس/ تنوع نوشت افزار از سبد خرید خانواده ها حذف شده است
با نزدیک شدن به سال تحصیلی جدید، افزایش سرسامآور قیمت لوازمالتحریر، فشار سنگینی بر دوش خانوادهها گذاشته و بسیاری از والدین را به جای خرید، تنها به تماشاگر ویترین مغازهها تبدیل کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، افزایش بیسابقه قیمت لوازمالتحریر، فشار مضاعفی بر دوش خانوادهها گذاشته و بسیاری از والدین را در آستانه بازگشایی مدارس با مشکلات جدی مواجه کرده است.
مشاهدات خبرنگار ایلنا از بازار لوازمالتحریر نشان میدهد که بیشتر خانوادهها در مغازهها تنها به تماشا و مقایسه قیمتها بسنده میکنند و توان خرید همه اقلام مورد نیاز فرزندانشان را ندارند.
استفاده از لوازم التحریر سال گذشته به جای خرید
یکی از والدین در این باره به ایلنا، گفت: سال گذشته با یک میلیون تومان میتوانستیم کیف، دفتر و مداد رنگی برای دو بچه بخریم اما امسال همین وسایل حداقل سه تا چهار میلیون تومان هزینه دارد. دیگر واقعاً از توان ما خارج است.
مادر دیگری که همراه فرزندش در بازار حضور داشت، با نگرانی اظهار کرد: پسرم هر بار که ویترین مغازه را میبیند دلش میخواهد دفتر و مداد رنگی جدید بگیرد، اما مجبورم به او بگویم فعلاً همان وسایل پارسال را استفاده کند. این برای بچه سخت است، ولی چارهای نداریم.
پدری نیز که دو دانشآموز در مقطع ابتدایی و متوسطه دارد، به خبرنگار ایلنا گفت: هر سال بخشی از درآمدمان را برای خرید لوازم مدرسه کنار میگذاشتیم، اما امسال حتی اگر پسانداز چند ماههمان را خرج کنیم باز هم همه نیازها تأمین نمیشود. واقعاً نمیدانم مسئولان چطور میخواهند این فشار اقتصادی را جبران کنند.
کاهش ۳۰ درصدی فروش لوازمالتحریر در ارومیه
سلیمی فروشنده نوشتافزار هم در این باره توضیح داد: گرانی از تولیدکننده و واردکننده شروع میشود. ما هم مجبوریم اجناس را با همان قیمت بالا عرضه کنیم. سود ما تغییر نکرده، فقط هزینهها برای مشتریان چند برابر شده است.
وی گفت: افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت انواع لوازمالتحریر موجب شده قدرت خرید خانوادهها کاهش یافته و در نتیجه فروش نسبت به سال قبل افت محسوسی داشته باشد.
سلیمی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی فروش نوشت افزار مدرسه گفت: تنوع نوشت افزار از سبد خرید خانواده ها حذف شده است.
در آینده شاهد کاهش توان خرید و حتی افزایش ترک تحصیل در میان دانشآموزان خواهیم بود
فرزین محمدی کارشناس آموزش در گفتوگو با ایلنا تأکید کرد: نباید فراموش کنیم که کمبود لوازمالتحریر تنها یک مسأله اقتصادی نیست؛ این موضوع به طور مستقیم بر کیفیت آموزش و روحیه دانشآموزان اثر میگذارد. کودکی که نتواند دفتر یا مداد مناسب داشته باشد، در روند یادگیری با مشکل مواجه میشود.
در ادامه ناهید مکرم کارشناس اقتصادی با اشاره به دلایل افزایش قیمتها گفت: افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینههای تولید و واردات از عوامل اصلی گرانی لوازمالتحریر است.
مکرم افزود: اگر سیاستهای حمایتی جدی برای خانوادهها بهویژه اقشار کمدرآمد در نظر گرفته نشود، در سالهای آینده شاهد کاهش توان خرید و حتی افزایش ترک تحصیل در میان دانشآموزان خواهیم بود.
افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت لوازمالتحریر در ارومیه
رییس اتحادیه لوازمالتحریر و کتابفروشان ارومیه گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، قیمت انواع لوازمالتحریر نسبت به سال گذشته بین ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یافته است.
جعفر جعفری در گفتوگو با ایلنا افزود: با وجود این افزایش، استقبال خانوادهها از بازار نوشتافزار همچنان بالاست، اما توان خرید بسیاری از مردم کاهش پیدا کرده است.
وی با اشاره به تمایل برخی خانوادهها برای خرید محصولات خارجی تصریح کرد: تولیدات داخلی در زمینه دفتر، کیف و سایر اقلام مورد نیاز دانشآموزان از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و توان رقابت با نمونههای خارجی را دارند.
رییس اتحادیه لوازمالتحریر و کتابفروشان افزود: همزمان با استقبال خانوادهها از بازار خرید لوازمالتحریر، برخی افراد سودجو اقدام به عرضه اجناس بیکیفیت و بعضاً قاچاق میکنند.
وی تاکید کرد: شهروندان باید لوازمالتحریر مورد نیاز خود را از فروشگاههای معتبر تهیه کرده و از خرید کالاهای فاقد کیفیت یا بدون گارانتی خودداری کنند.
رییس اتحادیه لوازمالتحریر ارومیه اظهار داشت: کاهش توان خرید خانوادهها در کنار رشد قیمتها، مشکلاتی جدی برای تامین نیازهای دانشآموزان ایجاد کرده است.