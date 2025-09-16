خبرگزاری کار ایران
مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس اعلام کرد:

پیشرفت چشمگیر در ساماندهی مسیر دسترسی به نقوش صخره‌ای تنگ چوگان

کد خبر : 1686688
مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس از اتمام مرحله سوم عملیات ساماندهی مسیر دسترسی به نقوش صخره‌ای تنگ چوگان طی ۱۰ روز آینده خبر داد.

به گزارش ایلنا،  افشین ابراهیمی گفت: این پروژه که با هدف تسهیل دسترسی گردشگران و حفاظت از آثار تاریخی انجام می‌شود، هم‌اکنون با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در آستانه پایان قرار دارد.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس با بیان اینکه عملیات سنگ‌فرش مسیر بازدید تنگ چوگان طی دو قرارداد جداگانه در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری انجام شده است، گفت: این اقدامات باعث افزایش رفاه و امنیت بازدیدکنندگان شده و بستر مناسبی را برای گردشگری فراهم می‌کند.

ابراهمی گفت: در مرحله سوم ساماندهی مسیر، علاوه بر شن‌ریزی انتهای مسیر، سرتاسر حاشیه رودخانه نیز نرده‌کشی شده تا ایمنی بازدیدکنندگان به بهترین شکل تأمین شودو همچنین، نصب حفاظ‌های شفاف پلی‌کربنات با اسکلت فلزی در مقابل نقوش صخره‌ای به منظور حفاظت از این آثار تاریخی از دیگر اقدامات مهم این مرحله بوده است.

وی تأکید کرد: این اقدامات نه تنها به حفاظت از میراث فرهنگی ارزشمند کمک می‌کند، بلکه تجربه متفاوتی از بازدید برای گردشگران به ارمغان می‌آورد

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس ابراز‌امیدواری کرد با تکمیل عملیات ساماندهی مسیر، شاهد افزایش تعداد گردشگران و توسعه گردشگری فرهنگی در منطقه باشیم.

