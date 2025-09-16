خبرگزاری کار ایران
دختران هرمزگان بر سکوی نایب‌قهرمانی کشور ایستادند

دختران هرمزگان بر سکوی نایب‌قهرمانی کشور ایستادند
کد خبر : 1686643
مسابقات کشوری سبک شوتوکان JKA با حضور بیش از ۸۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در شهرستان زرند استان کرمان برگزار شد و تیم کاراته دختران هرمزگان با کسب ۵۲ مدال طلا، ۳۲ مدال نقره و ۴۶ مدال برنز، عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مسابقات کشوری سبک شوتوکان JKA با حضور بیش از ۸۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در شهرستان زرند استان کرمان برگزار شد و تیم کاراته دختران هرمزگان با کسب ۵۲ مدال طلا، ۳۲ مدال نقره و ۴۶ مدال برنز، عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد.

درخشش ورزشکاران دختر منطقه شش عملیات انتقال گاز در این رقابت‌ها چشمگیر بود و آنان توانستند در دو بخش کاتا و کومیته موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب کنند.

مدال‌آوران منطقه شش به شرح زیر معرفی می‌شوند:

 لیا ترابی – مقام اول

 هلیا احمدی – مقام اول

آوین شجاع‌پوری – مقام دوم

ریحانه نوروزپور – مقام دوم

مبینا خردمند – مقام دوم کاتا و مقام سوم کومیته

فاطمه خردمندشناس – مقام دوم

کسب این موفقیت‌ها توسط فرزندان کارکنان منطقه شش عملیات انتقال گاز، جلوه‌ای از توانمندی، تلاش و انگیزه نسل جوان در کنار خانواده بزرگ انتقال گاز است. امید می‌رود این افتخارات ورزشی، زمینه‌ساز درخشش‌های بیشتر در میادین ملی و بین‌المللی باشد.

ارسال نظر
