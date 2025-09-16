به گزارش ایلنا از بندرعباس، مسابقات کشوری سبک شوتوکان JKA با حضور بیش از ۸۰۰ ورزشکار از استان‌های مختلف کشور در شهرستان زرند استان کرمان برگزار شد و تیم کاراته دختران هرمزگان با کسب ۵۲ مدال طلا، ۳۲ مدال نقره و ۴۶ مدال برنز، عنوان ارزشمند نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد.

درخشش ورزشکاران دختر منطقه شش عملیات انتقال گاز در این رقابت‌ها چشمگیر بود و آنان توانستند در دو بخش کاتا و کومیته موفقیت‌های قابل‌توجهی کسب کنند.

مدال‌آوران منطقه شش به شرح زیر معرفی می‌شوند:

لیا ترابی – مقام اول

هلیا احمدی – مقام اول

آوین شجاع‌پوری – مقام دوم

ریحانه نوروزپور – مقام دوم

مبینا خردمند – مقام دوم کاتا و مقام سوم کومیته

فاطمه خردمندشناس – مقام دوم

کسب این موفقیت‌ها توسط فرزندان کارکنان منطقه شش عملیات انتقال گاز، جلوه‌ای از توانمندی، تلاش و انگیزه نسل جوان در کنار خانواده بزرگ انتقال گاز است. امید می‌رود این افتخارات ورزشی، زمینه‌ساز درخشش‌های بیشتر در میادین ملی و بین‌المللی باشد.

انتهای پیام/