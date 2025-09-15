به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، احمد هاشمی، مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس در نشست خبری با اشاره به اقدامات توسعه‌ای این مجموعه اظهار داشت: یکی از تحولات مهم سال گذشته، تغییر الگوی پالایشی و حرکت به سمت تولید پروپیلن به‌جای کک‌سازی بود.

وی افزود: طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، پالایشگاه‌ها باید به پتروپالایشگاه تبدیل شوند و لازمه این امر، ایجاد واحدهایی همچون RFCC یا RDCC است. ما با پیگیری‌ها و جلسات متعدد با سهامداران توانستیم مجوز جایگزینی واحد RDCC به‌جای واحد کک اسفنجی را اخذ کنیم.

او ادامه داد: پروپیلن ماده‌ای کلیدی در صنایع مختلف از غذایی و خودروسازی گرفته تا بسیاری از صنایع تولیدی است و نیاز آن در کشور و جهان همیشگی است. با اجرای این پروژه، پالایشگاه بندرعباس به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پروپیلن در کشور تبدیل خواهد شد.

هاشمی همچنین به اقدامات مسئولیت اجتماعی پالایشگاه اشاره کرد و گفت: اعتقاد داریم منافع پالایشگاه باید به مردم استان و شهر بندرعباس برسد. بر همین اساس سرمایه‌گذاری‌های ما در حوزه‌های آموزش، بهداشت و به‌ویژه ورزش متمرکز شده تا خدمات آن شامل عموم مردم شود.

مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس درباره تولیدات فعلی این مجموعه نیز توضیح داد: روزانه بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین و حدود ۱۷ میلیون لیتر گازوئیل در پالایشگاه تولید می‌شود که سهم مهمی در تأمین نیاز سوخت کشور دارد.

وی به اهمیت نوآوری و استفاده از ظرفیت‌های علمی نیز اشاره کرد و گفت: چند ماه پیش اداره هوش مصنوعی در پالایشگاه راه‌اندازی شد و تاکنون جمعی از جوانان نخبه در حوزه‌های تعمیرات، تدارکات و منابع انسانی فعالیت‌های تحقیقاتی خود را آغاز کرده‌اند. هدف ما هوشمندسازی بخش‌های مختلف پالایشگاه است تا بهره‌وری و مدیریت منابع به سطح بالاتری برسد.

هاشمی در پایان تأکید کرد: این اقدامات، چه در حوزه توسعه صنعتی و چه در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی، آینده‌ای پایدارتر برای پالایشگاه بندرعباس رقم خواهد زد.

حجم ویدیو: 156.19M | مدت زمان ویدیو: 00:04:58 دانلود ویدیو

انتهای پیام/