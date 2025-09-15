تحول بزرگ در پالایشگاه بندرعباس؛ تولید پروپیلن جایگزین ککسازی شد +فیلم
مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس اعلام کرد: با تغییر الگوی پالایشی و اجرای پروژه RDCC، این مجموعه بهزودی به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پروپیلن کشور تبدیل میشود؛ اقدامی که آینده پالایشگاه را تضمین کرده و نیاز صنایع داخلی به این محصول راهبردی را تأمین خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، احمد هاشمی، مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس در نشست خبری با اشاره به اقدامات توسعهای این مجموعه اظهار داشت: یکی از تحولات مهم سال گذشته، تغییر الگوی پالایشی و حرکت به سمت تولید پروپیلن بهجای ککسازی بود.
وی افزود: طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، پالایشگاهها باید به پتروپالایشگاه تبدیل شوند و لازمه این امر، ایجاد واحدهایی همچون RFCC یا RDCC است. ما با پیگیریها و جلسات متعدد با سهامداران توانستیم مجوز جایگزینی واحد RDCC بهجای واحد کک اسفنجی را اخذ کنیم.
او ادامه داد: پروپیلن مادهای کلیدی در صنایع مختلف از غذایی و خودروسازی گرفته تا بسیاری از صنایع تولیدی است و نیاز آن در کشور و جهان همیشگی است. با اجرای این پروژه، پالایشگاه بندرعباس به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پروپیلن در کشور تبدیل خواهد شد.
هاشمی همچنین به اقدامات مسئولیت اجتماعی پالایشگاه اشاره کرد و گفت: اعتقاد داریم منافع پالایشگاه باید به مردم استان و شهر بندرعباس برسد. بر همین اساس سرمایهگذاریهای ما در حوزههای آموزش، بهداشت و بهویژه ورزش متمرکز شده تا خدمات آن شامل عموم مردم شود.
مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس درباره تولیدات فعلی این مجموعه نیز توضیح داد: روزانه بین ۱۱ تا ۱۲ میلیون لیتر بنزین و حدود ۱۷ میلیون لیتر گازوئیل در پالایشگاه تولید میشود که سهم مهمی در تأمین نیاز سوخت کشور دارد.
وی به اهمیت نوآوری و استفاده از ظرفیتهای علمی نیز اشاره کرد و گفت: چند ماه پیش اداره هوش مصنوعی در پالایشگاه راهاندازی شد و تاکنون جمعی از جوانان نخبه در حوزههای تعمیرات، تدارکات و منابع انسانی فعالیتهای تحقیقاتی خود را آغاز کردهاند. هدف ما هوشمندسازی بخشهای مختلف پالایشگاه است تا بهرهوری و مدیریت منابع به سطح بالاتری برسد.
هاشمی در پایان تأکید کرد: این اقدامات، چه در حوزه توسعه صنعتی و چه در زمینه مسئولیتهای اجتماعی، آیندهای پایدارتر برای پالایشگاه بندرعباس رقم خواهد زد.