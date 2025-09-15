به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، جلسه هیئت اندیشه‌ورزی و سران عشایر شهرستان خداآفرین که با هدف شناسایی و بررسی مشکلات و مسائل عشایر این شهرستان در ییلاقات شهرستان کلیبر برگزار شد، وقار حسین‌خانی رئیس اداره امور عشایر شهرستان خداآفرین، با تشریح مهم‌ترین دغدغه‌های عشایر منطقه گفت: ضرورت تأمین و توزیع نهاده‌های دامی به‌ویژه جو، فراهم‌سازی و نصب آبشخور، نبود راه دسترسی به ییلاق دلی‌لر یوردو، مشکلات بهداشتی و همچنین مدیریت و ساماندهی کمک‌رسانی در زمان بروز حوادث در مناطق ییلاقی شیور و یارالوجه از جمله موضوعاتی است که باید موردتوجه ویژه قرار گیرد

فرید گلزاری رئیس اداره دامپزشکی شهرستان خداآفرین، نیز با اشاره به ‌ضرورت رعایت نکات بهداشتی در فصل کوچ عشایر اظهار کرد: با توجه‌ به فصل کوچ عشایر و به‌ منظور پیشگیری از بروز بیماری‌های احتمالی دام و حفاظت از سرمایه دامی عشایر، ضروری است دامداران پیش از جابه‌جایی دام‌ها نسبت به دریافت گواهی حمل بهداشتی - قرنطینه‌ای از اداره دامپزشکی شهرستان اقدام کنند.

فرید گلزاری، افزود: با توجه ‌به تردد خودروهای حمل دام بین نقاط مختلف و انتقال تعداد زیاد دام در این فصل، اکیداً توصیه می‌شود دامداران نسبت به شست‌وشوی دقیق و ضدعفونی کامل خودروها با مواد ضدعفونی‌کننده مناسب، پیش از بارگیری دام اقدام نمایند.

رئیس اداره دامپزشکی خداآفرین همچنین بر اهمیت واکسیناسیون دام‌ها تأکید کرد و گفت: ضرورت دارد دام‌ها علیه بیماری‌های وابسته به فشار روانی و تغییرات جیره غذایی همچون پاستورلوز و آنتروتوکسمی واکسینه شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هم‌زمان با فصل کوچ عشایر و آغاز پاییز، بهترین زمان برای واکسیناسیون بره‌ها و بزغاله‌ها علیه بیماری بروسلوز است و انتظار می‌رود دامداران در این زمینه همکاری لازم را با دامپزشکی شهرستان داشته باشند.

