تمدید پذیرش دانشجوی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی فارس

به گزارش ایلنا، سید آیت اله رزمجو افزود: ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی از ١٧ شهریور آغاز و تا ٣١ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه ١٩مرکز آموزش علمی کاربردی در سطح استان فارس در این پذیرش در ۱۰۸ کد رشته محل کاردانی با هر نوع دیپلم در هر رشته بدون کنکور پذیرش خواهند داشت گفت تعداد ۴۴ کد رشته محل مربوط به گروه صنعت، تعداد ۴ کد رشته محل مربوط به گروه کشاورزی، تعداد ۳۷ کدرشته محل مربوط به گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و تعداد ۲۳ کد رشته محل مربوط به گروه فرهنگ و هنر می‌باشد.

رزمجو در ادامه افزود: همچنین مراکز آموزش علمی کاربردی استان در ۸۹ کد رشته محل دوره‌های کارشناسی ناپیوسته نیز تا ٣١ شهریور پذیرش خواهند داشت که تعداد ۳۶ کد رشته محل مربوط به گروه صنعت، تعداد ۶ کد رشته محل مربوط به گروه کشاورزی، تعداد ۳۵ کد رشته محل مربوط به گروه مدیریت و خدمات اجتماعی و تعداد ۶ کد رشته محل مربوط به گروه فرهنگ و هنر خواهد بود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس افزود: ثبت‌نام از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش به نشانی الکترونیکی www. sanjesh. org انجام می‌شود و داوطلبان می‌توانند کد رشته محل را از دفترچه ثبت‌نام انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه رشته‌های درنظر گرفته شده برای این دوره‌ها با‌توجه‌به تغییرات کیفی و استاندارد‌سازی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، متناسب با نیاز روز جامعه در گروه‌های مدیریت و خدمات اجتماعی، صنعت، فرهنگ و هنر و کشاورزی و شرایط آینده تعریف شده است، گفت: گزینش دانشجو در هر یک از کد رشته محل‌های تحصیلی مقطع کاردانی بر اساس معدل کل مندرج در گواهینامه معتبر دیپلم، نوع مدرک، نوع دیپلم و سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان و ایثارگران، بومی بودن براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط انجام می‌شود.

رزمجو گفت: در پذیرش مهرماه سال‌جاری، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی فارس با رویکرد تعهد اشتغال دانشجویان توسط واحد‌های متقاضی اجرای دوره در حین یا پس از فراغت از تحصیل و باتوجه به سیاست‌های اشتغال استان، به‌منظور پاسخگویی به نیاز نیروی انسانی متخصص در بخش‌های مختلف استان، اقدام به ایجاد ۳۰۰ نفر ظرفیت تعهد اشتغال در مقطع کاردانی کرده است.

وی اضافه کرد: این ٣٠٠ نفر ظرفیت تعهد اشتغال مربوط به پذیرش مرکز آموزش علمی کاربردی هتل بزرگ شیراز در رشته کاردانی حرفه‌ای هتلداری، کاردانی حرفه‌ای آشپزی، کاردانی حرفه‌ای قنادی وکاردانی حرفه‌ای گردشگری است.

رزمجو تصریح کرد: داوطلبان می‌توانند جهت مشاهده دفترچه راهنمای پذیرش و ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در مهلت مقرر به پرتال اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی ww.sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانیwww. uast.ac.ir مراجعه کنند.

وی در ادامه از علاقه‌مندان دعوت کرد برای کسب اطلاعات بیشتر از رشته‌های مراکز آموزش علمی کاربردی استان فارس، به پایگاه اطلاع‌رسانی این دانشگاه به نشانی fa. uast. ac. ir مراجعه کنند.

رزمجو اظهار کرد: به تمامی داوطلبان توصیه می‌شود به‌منظور افزایش احتمال قبولی بیش از یک کدرشته محل را انتخاب نمایند و نیز ثبت‌نام خود را به روز‌های پایانی موکول نکنند.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس با اشاره به اولویت‌های این دانشگاه در ایجاد رشته‌های جدید خاطر‌نشان کرد: در حوزه‌های خودرو، طلا و جواهر، هواپیمایی، سلامت و صنایع بزرگ به‌دنبال ایجاد مراکز آموزش علمی کاربردی براساس نیاز‌های استان هستیم.

رزمجو گفت: مجموعا موارد ذکر شده نقش و جایگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی را در راستای تقویت اشتغال و کار‌آفرینی جمعیت جوان دانشجویی پررنگ نموده و یقینا امید بخشی و افزایش نشاط و رضایت‌مندی این جامعه هدف و خانواده‌های ایشان را به‌دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/