رئیس پلیس آگاهی استان فارس خبرداد؛
جسد زن شیرازی در زیر خاک کشف شد/قاتل دستگیر شد
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری مردی ٣٨ ساله خبر داد که به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به قتل همسرش در شیراز کرده و سپس وی را دفن کرده بود.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: در اولین روز مرداد سالجاری، مفقودی خانمی ٣٩ ساله به پلیس اعلام و بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد که همسر فرد فقدانی طی مراجعه حضوری به یکی از کلانتریهای شیراز اقدام به طرح شکوائیه کرده و اعلام میکند همسرش منزل را ترک و هیچگونه اطلاعی از وی ندارد و تلفن همراه خود را نیز خاموش کرده است.
رئیس پلیس آگاهی استان بیان داشت: کارآگاهان تحقیقات فنی از همسر و دیگر اعضای خانواده (پدر و مادر فقدانی) را انجام و مشخص شد که آخرین تماس فقدانی نیز در همان روز حادثه با شوهرش بوده است.
سرهنگ حافظی ادامه داد: ماموران همسر خانم مفقود شده را دستگیر و با تیزبینی و هوشیاری مطلع شدند که وی اقدام به قتل زن خود کرده و سپس برای عادیسازی و فرار از جرم خود، اقدام به صحنهسازی و طرح شکوائیه مفقودی کرده است.
این مقام انتظامی عنوان داشت: قاتل در بازجویی تکمیلی بیان کرد که به دلیل اختلافات خانوادگی با همسرم درگیر و سرش به زمین برخورد و منجر به قتل وی شد و سپس جنازه وی را در نایلون گذاشتم و با خودرو به اطراف شیراز بردم و اقدام به دفن آن کردم.
رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه قاتل برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، تصریح کرد:شهروندان در صورت هرگونه مشکل خانوادگی، میتوانند با مراجعه به مراکز مشاوره فعال و دارای مجوز اختلاف خود را بر طرف کنند تا شاهد اینگونه حوادث دلخراش نباشیم.