خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان مرکزی خبر داد:

4 کشته و 2 مجروح حاصل حادثه رانندگی جاده ساروق به کمیجان

4 کشته و 2 مجروح حاصل حادثه رانندگی جاده ساروق به کمیجان
کد خبر : 1686308
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی از وثوع سانحه دلخراش رانندگی در یکی از محورهای مواصلاتی این استان خبر داد و در این خصوص گفت: حادثه رانندگی در جاده ساروق به کمیجان، 4 کشته و 2 مجروح برجا گذاشت.

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله آشوری افزود: این حادثه ساعت 9:27 دقیقه صبح امروز دوشنبه 24 شهریور ماه بر اثر برخورد یک دستگاه پژو با یک دستگاه سمند در محور ساورق به کمیجان، نرسیده به روستای قطارآقاج رخ داد.

وی ادامه داد: در این حادثه، 4 نفر از سرنشینان هر 2 دستگاه خودرو در دم جان خود را از دست دادند و 2 نفر مجروح نیز شده بودند که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. علت این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی