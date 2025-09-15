4 کشته و 2 مجروح حاصل حادثه رانندگی جاده ساروق به کمیجان

به گزارش ایلنا، سرهنگ روح‌اله آشوری افزود: این حادثه ساعت 9:27 دقیقه صبح امروز دوشنبه 24 شهریور ماه بر اثر برخورد یک دستگاه پژو با یک دستگاه سمند در محور ساورق به کمیجان، نرسیده به روستای قطارآقاج رخ داد.

وی ادامه داد: در این حادثه، 4 نفر از سرنشینان هر 2 دستگاه خودرو در دم جان خود را از دست دادند و 2 نفر مجروح نیز شده بودند که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. علت این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است.

انتهای پیام/