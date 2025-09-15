خبرگزاری کار ایران
در جاده جهرم_ شیراز رخ داد؛

۲ فوتی براثر تصادف پژو پارس با تریلر

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان جهرم گفت: دوشنبه ۲۴ شهریورماه، گزارشی مبنی بر تصادف خودرو پژو پارس با تریلر در کیلومتر ۲۰ جاده جهرم _ شیراز به هلال‌احمر اعلام شد.

 به گزارش ایلنا، جعفرنژاد افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌‌‌احمر جهرم با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند. 

وی ادامه داد:  این حادثه ۲ فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران ضمن ارزیابی، ایمن سازی و تثبیت صحنه حادثه، به رهاسازی اقدام کردند، و سپس پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

