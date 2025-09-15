۲ فوتی براثر تصادف پژو پارس با تریلر

به گزارش ایلنا، جعفرنژاد افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌‌‌احمر جهرم با خودرو نجات به محل حادثه اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه ۲ فوتی مرد به همراه داشت، که نجاتگران ضمن ارزیابی، ایمن سازی و تثبیت صحنه حادثه، به رهاسازی اقدام کردند، و سپس پیکر جان‌باختگان را به عوامل انتظامی تحویل دادند.

انتهای پیام/