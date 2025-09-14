خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان قزوین خبر داد؛

واژگونی پراید در محور لوشان ـ کلج با 3 مصدوم

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان قزوین از مصدومیت 3 نفر در سانحه واژگونی پراید در محور لوشان ـ کلج خبر داد.

به گزارش ایلنا از  قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در این ارتباط گفت: امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور لوشان به سمت کلج به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس کلج و سیردان به محل اعزام شدند. تیم های اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، سه مصدوم این سانحه را به بیمارستان منجیل منتقل کردند.

