واژگونی پراید در محور لوشان ـ کلج با 3 مصدوم

به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در این ارتباط گفت: امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور لوشان به سمت کلج به مرکز فوریت‌های پزشکی اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس کلج و سیردان به محل اعزام شدند. تیم های اورژانس پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی، سه مصدوم این سانحه را به بیمارستان منجیل منتقل کردند.

