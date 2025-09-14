سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش شهر صدرا منصوب شد
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: هیچ دانشآموزی نباید از فرصتهای خوشبختیآفرین تربیتی و پرورشی محروم شود.
به گزارش ایلنا، سید خداکرم فلاحی در آیین تکریم و معارفه رئیس سابق و سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش شهر صدرا، اظهارکرد:در راستای توسعه و تقویت فعالیتهای پرورشی به گونهای که هیچ دانشآموزی از فرصتهای خوشبختیآفرین تربیتی و پرورشی محروم نباشد جشنواره مدرسهای «رویش» را طراحی کرده ایم.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش فارس افزود: این جشنواره با شعار «هر دانشآموز یک نقش، هر دانشآموز یک تشکل» طراحی و به زودی به مدارس ابلاغ می شود تا مدیران، مربیان و دانشآموزان آن را تکمیل و توسعه دهند.
فلاحی تصریح کرد: تقویت هویت ایرانی و اسلامی دانشآموزان از طریق نقشآفرینی در فعالیتهای فردی و گروهی، توسعه کمی و کیفی فعالیتهای دانشآموزی مدرسه با اولویت فعالیتهای گروهی و تشکیلاتی، تقویت مدرسه به عنوان کانون اصلی فعالیتهای تربیتی و پرورشی با محوریت دانشآموزان و ایجاد انگیزه و رقابت سازنده، کیفی و اثربخش تربیتی بین مدارس از جمله اهداف طرح جشنواره مدرسه ای «رویش» است.
وی ادامه داد: فعالسازی تشکلهای مدرسه شامل بسیج دانشآموزی، سازمان دانشآموزی، انجمنهای اسلامی دانشآموزان، هلالاحمر و همچنین فعالسازی نهادهای دانشآموزی چون شورای دانشآموزی مدرسه، کانون یاریگران زندگی و فعال سازی نقش های مدرسه ای از جمله راهکارهای اجرای این طرح است.
عضو شورای اسلامی شهر صدرا نیز در این مراسم گفت: مدارس صدرا اغلب دو نوبته هستند لذا توسعه فضاهای آموزشی از مهمترین انتظارات مردم شهر صدرا است.
خداکرم فیروزمند افزود: با توجه به استقبال دانش آموزان از رشته های مهارتی، راه اندازی هنرستان ها و توسعه رشته های مهارتی از جمله مطالبات مردم این شهر است.
رئیس سابق اداره آموزش و پرورش صدرا گفت: آموزش و پرورش صدرا در ساختمانی بسیار کوچک و نامطلوب و فاقد امکانات لازم در یک سال قبل راه اندازی شد لذا همکاران ستادی ما انرژی مضاعفی گذاشتند تا توانستند این اداره نوپای را راه اندازی کنند.
محمد جواد محمد علی نسب افزود: مدیران مدارس صدرا با تلاشی مضاعف و عملکردی جهادی توانستند سال تحصیلی را به خوبی به پایان برسانند.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد یک ساله خود، تصریح کرد: همدلی و همراهی همه فرهنگیان، مدیران و همکاران حوزه ستادی کم نظیر و زبانزد است لذا ما در در صدرا توانستیم در سطح نواحی چهارگانه حرکت کنیم و برنامه ها را به پیش ببریم.
وی ادامه داد: تا کنون ۵۷ قطعه زمین ویژه احداث مدارس شهر صدرا مشخص کرده ایم تا با کمک خیرین مدارس مورد نیاز احداث شوند.
سرپرست جدید اداره آموزش و پرورش صدرا هم گفت: آموزش و پرورش زیربنایی ترین و کهن ترین دستگاه تمدن ساز است لذا نیازمند همراهی و همکاری همه دستگاه ها در پیشبرد اهداف تعلیم و تربیت هستیم.
سوسن زارع افزود: امیدوارم بتوانم آموزش و پرورش این شهر را به دور از هرگونه حاشیه مدیریت کنم.
وی تصریح کرد: تربیت انسان در تراز ایرانی اسلامی و شهروند جهانی از مهمترین اولویت های من در آموزش و پرورش صدرا خواهد بود.
شایان ذکر است: در این مراسم از زحمات محمد جوادمحمدعلی نسب تقدیر و خانم سوسن زارع به سمت سرپرست جدیداداره آموزش و پرورش صدرا منصوب شد.