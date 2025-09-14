اولویت اصلی نظام آموزشی تربیت دانش آموزان ماهر باشد

به گزارش ایلنا از همدان ، حمید ملانوری شمسی روز یکشنبه در سومین جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تاکید بر اینکه ۹ ماه وقت دانش آموزان در مدارس، به صورت خلاقانه مدیریت شود، اظهار کرد: تربیت دانش آموزان ماهر در هر مقطعی در دستور کار نظام آموزشی قرار گیرد.

وی ادامه داد: با وجود این همه ظرفیت و منابع باید نیروی ماهر تربیت و کلاس ها به سمت مهارت آموزی سوق داده شود و در مدارس تنها به خواندن کتاب و آزمون بسنده نشود.

استاندار همدان گفت: وقتی دانش آموز و دانشجو مهارت لازم را نداشته باشند به دنبال کارهای اداری و پشت میز نشینی می روند که نتیجه این مشکلات عدم آموزش مهارت در مدارس و دانشگاه ها است.

ملانوری شمسی پروژه مهر را یک فرآیند برنامه‌محور و نماد تصمیم‌سازی درست در آماده‌سازی مدارس و بسترساز دورانی پربار و اثرگذار برشمرد و افزود: با اجرای پروژه مهر تحرکی در جامعه ایجاد می‌شود و با توجه به موقعیت خاص کشور باید پروژه تبدیل به نشاط اجتماعی شود زیرا امروز بیش از هر زمان دیگری به نشاط اجتماعی نیاز داریم.

استاندار همدان گفت: در این جلسه مصوب شد که پرچم های تازه جمهوری اسلامی در مدارس شهرها و روستاها و دستگاه های دولتی به اهتزار درآید.

ملانوری شمسی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی استان در رتبه بندی ها مانند مسابقات و کنکور سنجیده می‌شوند اظهار کرد: استان همدان در داشتن قبولی های کنکور رتبه مطلوبی ندارد، اما طبق برآوردها هوش و استعداد در همدان چشمگیر است و باید کیفیت تعلیم و تربیت ارتقا یابد.

وی با بیان اینکه، این توان با وجود علما، نخبگان و دانشمندان در استان وجود دارد و گویای این حقیقت است بنابراین باید در حوزه برنامه ریزی جدی تر عمل شود.

ملانوری شمسی ادامه داد: مدیریت محله محور تاکید رییس جمهور است که عدالت آموزشی بر این مبنا شکل گرفته و برهمین اساس هر محله با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های خودش اداره شود تا در شرایط بحرانی و اضطراری خسارت‌های جدی نبینیم و در آن شرایط امنیت، سلامت و معیشت به نحو مطلوب کنترل می شود.

استاندار همدان گفت: ناترازی انرژی را با توان معلمان و دانش آموزان می‌توان مدیریت کرد و برای مدیریت انرژی باید طرح داده شود که آموزش و پرورش آنرا اجرایی کند.

ملانوری شمسی اظهار کرد: مصوب شود که فضاهای ورزشی، سالن‌ها و استخرهای دستگاه‌های اجرایی در قالب تفاهم نامه در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد.

وی با اشاره به کمبود فضاهای ورزشی در حوزه بانوان افزود: در زمان تعطیلی ادارات سالن های ورزشی در اختیار بانوان محلات قرار گیرد.

استاندار همدان گفت: ایجاد فضاهای آموزشی و مدارس حیات طیبه در شهرک‌های جدید التاسیس و نهضت ملی مسکن در دستور کار سازمان نوسازی مدارس قرار گیرد و مدرسه حیات طیبه در شهرک پرواز همدان کلنگ زنی شود.

ملانوری شمسی با اشاره به امنیت دانش آموزان در هنگام تردد به مدرسه اظهار کرد: سرویس مدارس و به ویژه دانش آموزان استثنایی تعیین تکلیف شود.

