بازگشایی دومین جلسه دادگاه قاتل سریالی مردان مازندرانی؛ اعترافات تکان‌دهنده کلثوم اکبری

دومین جلسه رسیدگی به پرونده «کلثوم اکبری»، قاتل سریالی مردان ۷۵ سال به بالا، امروز در دادگاه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، کلثوم اکبری که در شهریورماه ۱۴۰۲ به جرم قتل شوهر ۸۲ ساله‌اش دستگیر شد، در طی بازجویی‌ها به قتل حداقل ۱۱ مرد دیگر اعتراف کرده است. این زنان و مردان که از ۷۵ سال به بالا بودند، همگی قربانیان مرگبار کلثوم شدند که ابتدا با آنان ازدواج موقت می‌کرد و پس از مدت زمانی کوتاه با خوراندن داروهای سمی، زندگی‌شان را می‌گرفت.

شروع جنایت‌ها؛ از یک قتل غیرعمدی تا یک سری قتل‌های هولناک

ماجرا از مرگ مرموز شوهر ۸۲ ساله کلثوم آغاز شد. وی که ابتدا تصور می‌شد به دلیل سکته قلبی جان باخته است، در واقع به دست همسر صیغه‌ای‌اش جان سپرده بود. چند روز قبل از مرگش، مرد ۸۲ ساله به فرزندانش گفته بود که کلثوم به زور قرص‌های قلبی و فشار خون را به او می‌دهد و پس از نوشیدن نوشیدنی‌هایی که خودش تهیه می‌کند، حالش بد می‌شود.

پس از مرگ او، فرزندانش با شکایت از کلثوم، پیگیر پرونده قتل پدرشان شدند و تحقیقات نشان داد که این زن نه تنها در مرگ شوهر خود دخالت داشته بلکه در ۲۰ سال گذشته چندین مرد دیگر را نیز به قتل رسانده است. او با ترفندهای مرموز خود، روابط کوتاه‌مدت و موقت برقرار کرده و پس از مدتی، شوهران صیغه‌ای‌اش را با استفاده از داروهای مسموم به قتل رسانده است.

تأملات روان‌شناسانه و نقشه‌های حساب‌شده

گفته می‌شود که کلثوم در یک خانواده معمولی در یکی از روستاهای ساری به دنیا آمده و نخستین ازدواجش را در سن ۱۱ سالگی تجربه کرده است. از آن زمان، او وارد یک چرخه‌ از روابط زناشویی و سپس قتل شده بود که هیچ‌گاه به‌طور کامل از چشم قانون پنهان نمانده بود. اما تا سال‌ها این قتل‌ها به‌عنوان مرگ‌های طبیعی یا حوادثی نادر شناخته می‌شدند.

شاکیان و اولیای دم؛ جلب عدالت برای عزیزان از دست رفته

این پرونده که بیش از ۴۰ شاکی دارد،  برخی از آن‌ها در خلال این جلسه به بیان رنج و تألم خود پرداخته و خواستار اعدام کلثوم شدند. این پرونده نه تنها برای خانواده‌های قربانیان بلکه برای جامعه‌ای که هنوز در شوک این جنایات قرار دارد، معمایی پیچیده باقی مانده است.

در انتظار حکم قضات

بعد از اتمام جلسه، قضات وارد شور شدند و به زودی حکم نهایی پرونده صادر خواهد شد. هرچند که پرونده «کلثوم اکبری» همچنان ادامه دارد،

