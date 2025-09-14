خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

زلزله‌های قیر و کنارتخته در فارس خسارتی نداشت

زلزله‌های قیر و کنارتخته در فارس خسارتی نداشت
کد خبر : 1685780
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس با اشاره به وقوع دو زمین‌لرزه در مقیاس ۴.۷ و ۳.۸ ریشتر در کنار تخته و قیر این استان اعلام کرد که این زلزله‌ها خسارت جانی نداشته‌اند.

به گزارش ایلنا، حسین درویشی  گفت: دو زمین‌لرزه در مقیاس ۴.۷ و ۳.۸ ریشتر به ترتیب در حوالی کنار تخته و قیر استان فارس صبح امروز یکشنبه ۲۳ شهریور رخ داد.

وی افزود: بلافاصله بعد از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب هلال احمر فارس که از روز گذشته نیز به دلیل وقوع زلزله ۴.۷ ریشتری در خشت به حالت آماده‌باش در آمده بودند، به مناطق زلزله‌زده اعزام شدند و همچنان هم این تیم‌ها در حالت آماده‌باش هستند.

درویشی تصریح کرد: زلزله قیر به دلیل اینکه ۳.۸ ریشتر بود، بحمد الهی هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس در خصوص زلزله ۴.۷ کنار تخته گفت: ارزیابی‌های اولیه تیم‌های ارزیاب هلال احمر نشان می‌دهد این زلزله هیچ خسارت جانی نداشته است اما خسارت مالی باید تیم ارزیاب بنیاد مسکن اعلام کند که معمولا این کار از طریق گزارش دهیاران معمولا انجام می‌شود و تاکنون خسارتی در این زمینه اعلام نشده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی