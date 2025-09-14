زلزلههای قیر و کنارتخته در فارس خسارتی نداشت
مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس با اشاره به وقوع دو زمینلرزه در مقیاس ۴.۷ و ۳.۸ ریشتر در کنار تخته و قیر این استان اعلام کرد که این زلزلهها خسارت جانی نداشتهاند.
به گزارش ایلنا، حسین درویشی گفت: دو زمینلرزه در مقیاس ۴.۷ و ۳.۸ ریشتر به ترتیب در حوالی کنار تخته و قیر استان فارس صبح امروز یکشنبه ۲۳ شهریور رخ داد.
وی افزود: بلافاصله بعد از وقوع زلزله، تیمهای ارزیاب هلال احمر فارس که از روز گذشته نیز به دلیل وقوع زلزله ۴.۷ ریشتری در خشت به حالت آمادهباش در آمده بودند، به مناطق زلزلهزده اعزام شدند و همچنان هم این تیمها در حالت آمادهباش هستند.
درویشی تصریح کرد: زلزله قیر به دلیل اینکه ۳.۸ ریشتر بود، بحمد الهی هیچ خسارت مالی و جانی نداشته است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر فارس در خصوص زلزله ۴.۷ کنار تخته گفت: ارزیابیهای اولیه تیمهای ارزیاب هلال احمر نشان میدهد این زلزله هیچ خسارت جانی نداشته است اما خسارت مالی باید تیم ارزیاب بنیاد مسکن اعلام کند که معمولا این کار از طریق گزارش دهیاران معمولا انجام میشود و تاکنون خسارتی در این زمینه اعلام نشده است.