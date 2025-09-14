به گزارش ایلنا، حسین درویشی گفت: دو زمین‌لرزه در مقیاس ۴.۷ و ۳.۸ ریشتر به ترتیب در حوالی کنار تخته و قیر استان فارس صبح امروز یکشنبه ۲۳ شهریور رخ داد.

وی افزود: بلافاصله بعد از وقوع زلزله، تیم‌های ارزیاب هلال احمر فارس که از روز گذشته نیز به دلیل وقوع زلزله ۴.۷ ریشتری در خشت به حالت آماده‌باش در آمده بودند، به مناطق زلزله‌زده اعزام شدند و همچنان هم این تیم‌ها در حالت آماده‌باش هستند.