خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز خبرداد؛

نصب گسترده پله‌برقی و آسانسور در خطوط ۱ و ۲ مترو شیراز

نصب گسترده پله‌برقی و آسانسور در خطوط ۱ و ۲ مترو شیراز
کد خبر : 1685708
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز از عملیات گسترده نصب و راه‌اندازی پله‌برقی‌ها و آسانسورهای جدید در خطوط ۱ و ۲ مترو خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای سطح خدمات، تسهیل دسترسی و افزایش رفاه مسافران صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، علی کلانتری با اعلام عملیات گسترده نصب و راه‌اندازی پله‌برقی‌ها و آسانسورهای جدید در خطوط ۱ و ۲ مترو، اظهار داشت: در خط یک مترو، قرارداد نصب ۱۶ دستگاه پله‌برقی منعقد شده است. تاکنون دو دستگاه در ایستگاه کاوه نصب و راه‌اندازی شده و برنامه‌ریزی برای نصب چهار دستگاه دیگر در ایستگاه‌های فرصت شیرازی و وکیل‌الرعایا در حال انجام است.  

به گفته وی، این اقدامات در راستای تکمیل زیرساخت‌های ایستگاهی و فراهم‌کردن دسترسی آسان‌تر برای مسافران، به‌ویژه سالمندان و توان‌یابان، اجرا می‌شود.  

کلانتری افزود: در خط ۲ مترو نیز قرارداد نصب و راه‌اندازی ۵۹ دستگاه شامل ۲۹ آسانسور و ۳۰ پله‌برقی به امضا رسیده که نصب بخش قابل‌توجهی از آن‌ها انجام شده و عملیات اجرایی در مراحل نهایی قرار دارد. طبق برنامه، با تزریق منابع مالی موردنیاز، باقی تجهیزات خطوط ۱ و ۲ مترو نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.  

رئیس سازمان حمل‌ونقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به وضعیت فعلی تجهیزات فعال گفت: در حال حاضر ۱۲۶ پله‌برقی و ۵۹ آسانسور در خط یک مترو شیراز فعالیت می‌کنند و روزانه هزاران شهروند را در جابه‌جایی سریع‌تر و آسان‌تر یاری می‌رسانند.  

وی تأکید کرد: تکمیل این پروژه‌ها نقش مهمی در توسعه شبکه حمل‌ونقل پاک، کاهش زمان سفرهای شهری و افزایش رضایت مسافران ایفا خواهد کرد.  

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی