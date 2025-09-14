رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز خبرداد؛
نصب گسترده پلهبرقی و آسانسور در خطوط ۱ و ۲ مترو شیراز
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز از عملیات گسترده نصب و راهاندازی پلهبرقیها و آسانسورهای جدید در خطوط ۱ و ۲ مترو خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای سطح خدمات، تسهیل دسترسی و افزایش رفاه مسافران صورت میگیرد.
به گزارش ایلنا، علی کلانتری با اعلام عملیات گسترده نصب و راهاندازی پلهبرقیها و آسانسورهای جدید در خطوط ۱ و ۲ مترو، اظهار داشت: در خط یک مترو، قرارداد نصب ۱۶ دستگاه پلهبرقی منعقد شده است. تاکنون دو دستگاه در ایستگاه کاوه نصب و راهاندازی شده و برنامهریزی برای نصب چهار دستگاه دیگر در ایستگاههای فرصت شیرازی و وکیلالرعایا در حال انجام است.
به گفته وی، این اقدامات در راستای تکمیل زیرساختهای ایستگاهی و فراهمکردن دسترسی آسانتر برای مسافران، بهویژه سالمندان و توانیابان، اجرا میشود.
کلانتری افزود: در خط ۲ مترو نیز قرارداد نصب و راهاندازی ۵۹ دستگاه شامل ۲۹ آسانسور و ۳۰ پلهبرقی به امضا رسیده که نصب بخش قابلتوجهی از آنها انجام شده و عملیات اجرایی در مراحل نهایی قرار دارد. طبق برنامه، با تزریق منابع مالی موردنیاز، باقی تجهیزات خطوط ۱ و ۲ مترو نیز به بهرهبرداری خواهد رسید.
رئیس سازمان حملونقل ریلی شهرداری شیراز با اشاره به وضعیت فعلی تجهیزات فعال گفت: در حال حاضر ۱۲۶ پلهبرقی و ۵۹ آسانسور در خط یک مترو شیراز فعالیت میکنند و روزانه هزاران شهروند را در جابهجایی سریعتر و آسانتر یاری میرسانند.
وی تأکید کرد: تکمیل این پروژهها نقش مهمی در توسعه شبکه حملونقل پاک، کاهش زمان سفرهای شهری و افزایش رضایت مسافران ایفا خواهد کرد.