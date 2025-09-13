به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جلسه ستاد توسعه نیروگاه‌های خورشیدی استان مرکزی، افزود: ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در این استان از مهمترین برنامه‌های اولویت‌دار استان است و تمامی تلاش‌ها برای تسهیل امور مختلف سرمایه‌گذاران این بخش به کار گرفته شده است. در این راستا پراکنش ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و تولیدات برق خورشیدی در شهرستان‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: استان مرکزی در زمینه انرژی خورشیدی در میان سایر استان‌های کشور پیشتاز است و تاکنون فعالیت‌های گسترده‌ای در این حوزه انجام شده است. مردم این استان باید نتیجه اقداماتی که در حوزه تولید انرژی خورشید انجام می شود را به صورت ملموس احساس کنند. این اقدامات باید در شرایط استان تأثیرگذار باشد و استان را به سمت رفع ناترازی‌های موجود به ویژه ناترازی حوزه انرژی سوق دهد.

استاندار مرکزی به پیشرفت برنامه تولید انرژی تجدیدپذیر در استان اشاره کرده و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری، هدف‌گذاری تولید 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر ظرف مدت 3 سال به دستگاه‌های اجرایی استان ابلاغ شده است که سهم سال جاری، 500 مگاوات تعیین شده و تاکنون 216 مگاوات (معادل 50 درصد برنامه سالیانه) محقق شده است. امیدواریم که پایان سال جاری، هدف 500 مگاواتی به طور کامل تحقق یابد.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: واگذاری حداقل 8000 هکتار زمین برای سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی باید تا سال آینده مشخص شده و اقدامات اولیه در این راستا انجام گردد. در فرایند ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی مواردی مانند چاه‌های کشاورزی، بخش مددجویان و وضعیت ادارات و دستگاه‌های اجرای دارای اولویت هستند و امتیاز هر اقدام بر اساس اهمیت باید مشخص و ارزیابی طبق این موارد انجام پذیرد.

وی بیان داشت: در بخش کشاورزی نیز، سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی مسئول پیگیری برنامه‌های مرتبط با نصب پنل‌های خورشیدی برای چاه‌های کشاورزی است. موانعی مانند تسهیلات بانکی و استعلام‌های آب منطقه‌ای در این زمینه مطرح شد که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، بانک کشاورزی متعهد به تأمین تسهیلات برای متقاضیان شده است. همچنین، برای چاه‌های کشاورزی دارای انشعاب برق قانونی، استعلام مثبت آب منطقه‌ای صادر خواهد شد.

استاندار مرکزی به ارائه سیاست‌های تشویقی در حوزه انرژی خورشیدی اشاره داشته و تأکید کرد: در راستای اجرای سیاست‌های تشویقی برای ترویج انرژی خورشیدی، با ارائه یک طرح ابتکاری در استان مرکزی، شهروندانی که برای ساخت‌وساز پروانه دریافت می‌کنند، در صورت تعهد به نصب پنل‌های خورشیدی، از افزایش سطح اشغال در ضوابط شهرسازی بهره‌مند می‌شوند. این طرح با همکاری مشترک نظام مهندسی ساختمان، شهرداری‌های استان و شرکت توزیع برق اجرایی می‌شود.

زندیه‌وکیلی به چگونگی اجرای طرح مذکور اشاره کرده و ابراز داشت: در این طرح متقاضیان ساخت‌وساز، هنگام تهیه نقشه و اخذ پروانه، متعهد به نصب پنل خورشیدی می‌شوند. در زمان صدور پایان کار، نظام مهندسی و شهرداری موظف‌ هستند نصب پنل و اتصال آن به شبکه برق را بررسی کنند و پس از تأیید، پایان کار صادر می‌شود. این طرح در شهر اراک با استقبال خوبی مواجه شده و به سایر شهرهای استان نیز تسری خواهد یافت.

وی به برخی موانع در راستای توسعه انرژی خورشیدی اشاره داشته و اضافه کرد: برخی شهرستان‌های استان مرکزی به دلیل موانعی مانند معارضین محلی با چالش‌هایی در راستای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی مواجه هستند که در این راستا فرمانداران در هر شهرستان موظف به پیگیری و رفع این موانع شدند. این اقدامات گامی مهم در راستای توسعه پایدار و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در استان است و عزم جدی برای تحقق اهداف تعیین شده وجود دارد.

استاندار مرکزی به ارزیابی عملکردها در حوزه توسعه انرژی خورشیدی اشاره کرده و گفت: عملکرد فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در این حوزه در شهرستان‌های مختلف به طور دقیق رصد و ارزیابی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی که در این حوزه عملکرد موفق یا ضعیفی داشتند، به صورت شفاف اعلام خواهند شد. همچنین نقاط ضعف دستگاه‌های اجرایی که عملکرد ضعیفی داشتند، بررسی شده و این دستگاه‌ها مکلف شدند تا پایان سال با رفع کاستی‌ها، سهم خود را محقق کنند.

زندیه‌وکیلی بر لزوم تدوین برنامه‌های سال آینده در حوزه احداث نیروگاه‌های خورشیدی با استفاده از تجربیات سال جاری تأکید کرده و افزود: برنامه‌های سال آینده باید تا اسفند ماه سال جاری ابلاغ شود که پیش از شروع سال جدید برنامه‌ریزی به درستی انجام شود و بر اساس تعهد در نظر گرفته شده نقشه راه ترسیم گردد. فرمانداران نقش مهمی در این حوزه و در تحقق اهداف سالیانه استان در حوزه تولید انرژی خورشیدی دارند.

استان مرکزی بالاترین میزان اتصال به شبکه برق خورشیدی کشور در را دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی نیز در این جلسه به وضعیت این استان در حوزه انرژی خورشیدی اشاره کرده و گفت: این استان در حال حاضر بالاترین میزان اتصال به شبکه برق خورشیدی کشور در را دارد. طبق آخرین گزارش اعلام شده، با وجود اینکه استان یزد 25 مگاوات در نصب نیروگاه‌های خورشیدی از استان مرکزی بیشتر است، اما این استان بیشترین میزان برق تولیدی از طریق نیروگاه‌های خورشیدی را دارد.

قدرت‌اله ابک افزود: هدفگذاری تولید برق خورشیدی استان مرکزی در سال جاری، 500 مگاوات است. تحقق این برنامه نزدیک است و بلافاصله باید تلاش‌ها برای تحقق برنامه 1800 مگاواتی سال آینده به کار گرفته شود. متقاضیان نیروگاه‌های خورشیدی در استان که از بهمن ماه سال گذشته زمین تحویل گرفته اما اقدام موثری انجام نداده‌اند، زمین آنها پس گرفته می‌شود، زیرا سرمایه‌گذار برای اجرای این طرح مهم زیاد است و نباید تعلل کرد.

ایجاد نیروگاه خورشیدی در 766 نقطه استان مرکزی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: این استان ایجاد 5000 مگاوات نیروگاه خورشیدی ظرف مدت 3 سال را هدفگذاری کرده است. برنامه سال جاری به عنوان نخستین سال، 500 مگاوات است. در حال حاضر 216 مگاوات معادل 87 درصد از برنامه 500 مگاواتی سال جاری محقق شده و نیروگاه‌های خورشیدی آن تاکنون در 766 نقطه استان ایجاد شده است.

محمود محمودی افزود: درصد تحقق نیروگاه‌های خورشیدی در شهرستان محلات 152 درصد، شهرستان آشتیان به 116 درصد، شهرستان ساوه 82 درصد، شهرستان زرندیه 79 درصد، شهرستان شازند 73 درصد، شهرستان خمین 49 درصد، شهرستان دلیجان 32 درصد، شهرستان اراک 28 درصد، شهرستان فراهان 20 درصد، شهرستان خنداب 5 درصد، شهرستان کمیجان 4 درصد بوده و شهرستان تفرش یک درصد ارزیابی شده است.

وی به فعالیت‌های در دست اقدام شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده برق در استان مرکزی در راستای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان مرکزی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: در حال حاضر 55 نیروگاه با ظرفیت 198 مگاوات توسط شرکت توزیع نیروی برق این استان و 5 نیروگاه با ظرفیت 922 مگاوات نیز توسط شرکت برق منطقه‌ای باختر در استان، در حال احداث و ساخته شدن است.

