کشف سازه‌ ناشناخته در حریم اثر ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان ایذه+فیلم

به گزارش ایلنا از خوزستان، فرامرز خوشاب با اعلام خبر کشف سازه‌ ناشناخته در حریم اثر ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان ایذه، گفت: گزارش های میدانی حکایت از این دارد که در جریان حفاری‌های اخیر شهرداری ایذه برای احداث جاده سلامت در خارج از حریم درجه دو اشکفت سلمان، صبح امروز یک سازه حفره‌ مانند با عمق تقریبی ۲۰ متر نمایان شد که احتمال می‌رود بخشی از تاریخ ناشناخته ایذه را در دل خود جای داده باشد.

وی تصریح کرد: احتمال وجود غارها و حفره های باستانی دیگر در این محدوده وجود دارد و باید به منظور جلوگیری از احتمال تخریب تا بررسی کاوش های باستان شناسی جلوی ادامه فعالیت های شهرداری در این محدوده گرفته شود.

وی با تاکید بر این موضوع که این کشف نیازمند بررسی‌های فوری باستان‌شناسی و توقف پروژه تخریب است، گفت: در صورت عدم اقدام حفاظتی، خطر تخریب یا دستبرد قاچاقچیان میراث فرهنگی وجود دارد و این امر می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به تاریخ کشور وارد کند.

دبیر انجمن میراث فرهنگی ایذه « تا ری شا» گفت: نگرانی های ما در خصوص فعالیت های غیرمجاز پیشین شهرداری ایذه در حریم اشکفت سلمان بی مورد نبوده و تخریب های صورت گرفته چه در بحث منابع طبیعی و چه در حوزه میراث فرهنگی، خطر حذف و تخریب مواریث ملی را دو چندان کرده و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند باید منتظر اتفاق فاجعه بار بعدی باشیم.

خوشاب از مسئولان شهرستان ایذه خواست با استقرار فوری نگهبان، محصور کردن محوطه و آغاز کاوش‌های علمی، از بروز هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.

زینب سهرابی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایذه نیز با تایید این خبر به ایلنا گفت: امروز بعد از اطلاع یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان ایذه کار متوقف شد و ماشین‌آلات به بیرون از محوطه هدایت شدند.

وی درباره یافته های باستانشناختی در محوطه کشف شده افزود: این غار شامل پراکندگی بزرگی از سفال و استخوان است که نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

