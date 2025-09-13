خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف سازه‌ ناشناخته در حریم اثر ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان ایذه+فیلم

کشف سازه‌ ناشناخته در حریم اثر ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان ایذه+فیلم
کد خبر : 1685353
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایذه « تا ری شا» از کشف یک سازه‌ ناشناخته در محدوده اشکفت سلمان در جریان حفاری‌های اخیر شهرداری ایذه خبر داد و گفت: ورود فوری باستان شناسان به منظور بررسی اضطراری این محوطه ضروری است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، فرامرز خوشاب با اعلام خبر کشف سازه‌ ناشناخته در حریم اثر ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان ایذه، گفت: گزارش های میدانی حکایت از این دارد که در جریان حفاری‌های اخیر شهرداری ایذه برای احداث جاده سلامت در خارج از حریم درجه دو اشکفت سلمان، صبح امروز یک سازه حفره‌ مانند با عمق تقریبی ۲۰ متر نمایان شد که احتمال می‌رود بخشی از تاریخ ناشناخته ایذه را در دل خود جای داده باشد.

وی تصریح کرد: احتمال وجود غارها و حفره های باستانی دیگر در این محدوده وجود دارد و باید به منظور جلوگیری از احتمال تخریب تا بررسی کاوش های باستان شناسی جلوی ادامه فعالیت های شهرداری در این محدوده گرفته شود.

کشف سازه‌ ناشناخته در حریم اثر ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان ایذه+فیلم

وی با تاکید بر این موضوع که این کشف نیازمند بررسی‌های فوری باستان‌شناسی و توقف پروژه تخریب است، گفت: در صورت عدم اقدام حفاظتی، خطر تخریب یا دستبرد قاچاقچیان میراث فرهنگی وجود دارد و این امر می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیری به تاریخ کشور وارد کند.

دبیر انجمن میراث فرهنگی ایذه « تا ری شا» گفت: نگرانی های ما در خصوص فعالیت های غیرمجاز پیشین شهرداری ایذه در حریم اشکفت سلمان بی مورد نبوده و تخریب های صورت گرفته چه در بحث منابع طبیعی و چه در حوزه میراث فرهنگی، خطر حذف و تخریب مواریث ملی را دو چندان کرده و اگر به همین شکل ادامه پیدا کند باید منتظر اتفاق فاجعه بار بعدی باشیم.

کشف سازه‌ ناشناخته در حریم اثر ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان ایذه+فیلم

خوشاب از مسئولان شهرستان ایذه خواست با استقرار فوری نگهبان، محصور کردن محوطه و آغاز کاوش‌های علمی، از بروز هرگونه آسیب احتمالی جلوگیری شود.

زینب سهرابی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایذه نیز با تایید این خبر به ایلنا  گفت: امروز بعد از اطلاع یگان حفاظت میراث فرهنگی شهرستان ایذه کار متوقف شد و ماشین‌آلات به بیرون از محوطه هدایت شدند.

وی درباره یافته های باستانشناختی در محوطه کشف شده افزود: این غار شامل پراکندگی بزرگی از سفال و استخوان است که نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد.

حجم ویدیو: 10.46M | مدت زمان ویدیو: 00:01:38 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
خبرنگار : بهنام رضایی مالمیر
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی