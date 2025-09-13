به گزارش ایلنا، نماینده ولی‌ فقیه در فارس با اشاره به ۱۴ هزار موقوفه استان، گفت: باید برکات و درآمدهای این موقوفات در استان هزینه شود تا مردم برای وقف بیشتر تشویق شوند.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام، اظهار کرد: یک ششم موقوفات کشور در این استان قرار دارد و میزان بهره مندی مردم از موقوفات باید بیشتر شود.

وی افزود: تعداد وقف‌ها در کشور پس از انقلاب حدود ۲ برابر شده و این نشان می دهد که مردم به وقف علاقه‌مند هستند و به اوقاف نیز اعتماد دارند.

نماینده ولی فقیه در استان فارس ادامه داد: روحانیت هم از خدمات اوقاف حمایت خواهد کرد و به عنوان یک ناظر بیرونی نظارت خواهند داشت‌.

آیت‌الله دژکام بیان کرد: اداره موقوفه‌ها باید به متولی آن سپرده شود، در حالی که برخی می‌کوشند تا وقف را به سمت متصرفی ببرند که این کار حرام و به ضرر مردم است.

نماینده ولی فقیه در فارس تصریح کرد: کارشناسان و مشاوران قضایی باید مراقب باشند؛ هرگونه مدیریت خارج از چارچوب وقفنامه خلاف شرع و حرام است. وقف متصرفی تنها برای زمانی است که هیچ چاره‌ای جز مدیریت اوقاف وجود ندارد و نباید عده‌ای وقف را به سمت مصرفی و متصرفی سوق دهند.

آیت‌الله دژکام ادامه داد: بی‌تردید اگر متولی وقف خود بگوید می‌خواهم کار خیر جد خود را ادامه دهم، دلسوزتر از فردی است که از بیرون وارد می‌شود.

واقفان با دستان خود در دنیا بذر خیر و برکت می کارند

استاندار فارس نیز در این مراسم با اشاره به جایگاه تاریخی وقف، جوهره این نهاد فقهی را گره‌گشایی از مردم دانست و بر لزوم برنامه‌ریزی برای مولدسازی ثروت‌های هنگفت موقوفات تاکید کرد.

حسینعلی امیری اظهارکرد: واقفان با دستان خود در دنیا بذر خیر و برکت میکارند و این اقدام، مصداق «الدنیا مزرعه الآخره» است.

وی وقف را یک نهاد حقوقی و فقهی دانست و افزود: با نگاهی به تاریخ درمی‌یابیم که وقف در ادیان پیش از اسلام و همچنین در دوره ایران باستان نیز وجود داشته است؛ اما در زمان پیامبر اکرم(ص) شکل و وضعیت خاصی به خود گرفت و امروز ما به این نهاد حقوقی و فقهی افتخار می‌کنیم.

نماینده عالی دولت در فارس با اشاره به توسعه تاریخی نهاد وقف، بیان کرد: ما شاهد افق‌های جدیدی در ارتباط با موضوع وقف هستیم؛ این سیر تکاملی ادامه داشته و احکام حقوقی آن توسعه یافته است.

امیری تاکید کرد: وجه مشترک تمامی موقوفات از ۲۰۰ سال پیش تاکنون، گره‌گشایی از کار مردم و حل مشکلات آنها بوده است.

وی اسناد وقفی را مهم و دارای ظرافت‌های فوق‌العاده خواند و افزود: فاخرترین اسنادی که می‌توانیم به آنها اشاره کنیم، اسناد وقف هستند؛ ادبیات به‌کار رفته در آن‌ها بسیار فاخر است و ظرافت‌های شرعی در آنها کم نظیر است.

استاندار فارس با اشاره به انعطاف نهاد وقف، گفت: این نهاد همواره متناسب با شرایط روز، از انعطاف‌پذیری قابل توجهی برخوردار بوده است؛ برای نمونه به حوزه‌های پژوهشی، دانش‌بنیان، درمانی و دیگر عرصه‌ها نیز ورود کرده است.

امیری، جوهره وقف را کار خیر دانست و تاکید کرد: باید توجه داشت که خلاف نظر واقفان نباید اقدام شود؛ در بحث وقف، ظرافت‌هایی وجود دارد که باید رعایت شود.

وی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مولدسازی ثروت‌های هنگفت موقوفات استان به منظور تولید ثروت و حل مشکلات تاکید کرد و گفت: پس از موقوفات حرم مطهر امام رضا(ع)، بیشترین موقوفات کشور در استان فارس وجود دارد؛ توصیه میکنم مدیران استانی و شهرستانی با واقفین همراهی و انعطاف لازم را به خرج دهند.

نماینده عالی دولت در فارس افزود: از موقوفات موجود در استان می‌توان تولید ثروت کرد و اگر بر سر موقوفه‌ای اختلافی وجود دارد، آخرین راه، شکایت به دادگستری است.

امیری بیان کرد: اگر به حرف واقفان و خیران گوش داده شود، آن‌ها تشویق می‌شوند تا وقف کنند و همین کار خیر را در استان خودشان انجام دهند.

وی، اعتماد دوجانبه بین سازمان اوقاف با واقفان و خیرین را بسیار مهم خواند و تاکید کرد: اگر بی‌اعتمادی ایجاد شود، مردم به سراغ کار خیر و وقف نخواهند رفت.

حدود ۱۴ هزار موقوفه در استان وجود دارد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس نیز در این مراسم گفت: حدود ۱۴ هزار موقوفه در استان وجود دارد که در مجموع یک ششم مجموع موقوفات کشور را شامل می شود.

حجت‌الاسلام سید عباس موسوی افزود: اداره‌کل اوقاف و مور خیریه فارس ۳۲ دفتر و نمایندگی دارد که این املاک اوقافی را مدیریت و به جامعه خدمت می‌کند.

وی با اشاره به موقوفه‌های بزرگ پرورشگاهی همچون موقوفه مرحوم مصلایی، حاج خلیل زالی و محرر در استان، عنوان کرد: مجتمع پرورشگاهی حاج خلیل زالی بزرگترین مرکز آموزشی و نگهداری ایتام در خاورمیانه با مساحت ۴۰ هزار مترمربع در شهر شیراز، مرکز استان در دست اجراست و قرار است در این مرکز به یتیمان فارس و استان‌های مجاور خدمات ارائه شود.

موسوی ادامه داد: در فاز نخست این موقوفه پرورشگاهی ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و در مجموع برای تکمیل این طرح یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید هزینه شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان فارس گفت: با توجه به رویکرد جدید اوقاف و امور خیریه کشور این نهاد در زمینه دانش بنیان ها نیز ورود کرده و مجموعه دانش سلامت کوثر نمونه بارز آن است که اکنون افراد زیادی در آن مشغول کار هستند.

وی ابراز کرد: در سه سال اخیر بیش از ۶ هزار موقوفه ثبت سند مالکیت شده است که کار بسیار بزرگی بوده است.

در پایان مراسم از وقف جدیدی که شامل سه هکتار زمین زراعی در خنج به نیت آزادسازی جرایم غیرعمد و خرید تجهیزات بیمارستان و مدرسه به ارزش ۱۵ میلیارد تومان بود، رونمایی شد.

