۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف جاده شیراز - داریان

به گزارش ایلنا، محمدرضا وکیل زاده گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد خودرو پراید با موتورسیکلت در محدوده دوراهی کوشک‌مولا، کارشناسان اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.