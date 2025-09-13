خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در فارس رخ داد؛

۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف جاده شیراز - داریان

۲ کشته و ۶ مصدوم در تصادف جاده شیراز - داریان
کد خبر : 1685297
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس گفت: برخورد یک دستگاه پراید با موتورسیکلت در جاده شیراز- داریان، ۲ کشته و ۶ مصدوم برجای گذاشت.

 به گزارش ایلنا، محمدرضا وکیل زاده گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر برخورد خودرو پراید با موتورسیکلت در محدوده دوراهی کوشک‌مولا، کارشناسان اورژانس با سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام و اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این تصادف رانندگی، ۲ نفر بر اثر شدت حادثه جان خود را از دست داد.

مدیر روابط عمومی مرکز اورژانس فارس افزود: همچنین در این حادثه شش نفر نیز مصدوم شدند که چهار نفر به بیمارستان شهید رجایی و ۲ نفر به بیمارستان نمازی شیراز منتقل و علت حادثه در دست بررسی است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی