گرانی مرغ در ارومیه؛ از مصوبههای روی کاغذ تا جیبهای خالی مردم
با وجود اعلام نرخ مصوب ۱۰۵ هزار ریالی برای هر کیلو مرغ گرم در ارومیه، واقعیت بازار چیز دیگری است؛ قیمتها بالاتر است و شهروندان ناچارند برای کالایی که قرار بود جایگزین ارزان گوشت قرمز باشد، هزینهای فراتر از توان خود بپردازند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، بازار مرغ در ارومیه این روزها پر از تناقض است؛ مسئولان از «مازاد عرضه» و «توزیع مناسب» سخن میگویند اما شهروندان، مرغ را با قیمتی بالاتر از مصوب میخرند.
نرخ مصوب تاثیری در بازار ندارد
یکی از خریداران در بازار میگوید: مسئولان میگویند مرغ مازاد داریم، پس چرا من باید کیلویی ۱۳۷ هزار تومان بخرم؟ اگر واقعا عرضه بیشتر از تقاضاست، چرا قیمت پایین نمیآید؟
مادر دیگری که برای خرید مرغ به بازار آمده، میافزاید: گوشت قرمز از سفره ما حذف شد، حالا مرغ هم دارد گران میشود. نرخ مصوب فقط در خبرهاست، در بازار هیچ اثری ندارد.
فروشندگان گلایه دارند
یکی از مرغفروشان بازار ارومیه میگوید: وقتی نهادهها و هزینهها بالا میرود، فروش با نرخ مصوب ضرر است. اگر دولت میخواهد مرغ ارزان باشد باید فکری به حال تأمین نهاده کند، نه اینکه فشارش را به ما و مردم منتقل کند.
فروش مرغ تا سقف ۱۳۷ هزار تومان در ارومیه تعزیراتی نمیشود
مدیر جهاد کشاورزی ارومیه اعلام کرد با وجود نرخ مصوب ۱۰۵ هزار ریالی برای هر کیلو مرغ گرم، تا دهم مهرماه فروش این محصول تا ۱۳۷ هزار تومان با هدف تنظیم بازار و پایداری تامین نیاز شهروندان، مشمول برخورد تعزیراتی نخواهد بود.
پرویز امجدی در گفتوگو با ایلنا، بیان کرد: میزان جوجهریزی دورهای در آذربایجانغربی ۵.۵ میلیون قطعه است که تاکنون بیش از سه میلیون قطعه آن انجام شده و طبق برنامهریزی پیش میرود، بنابراین کمبودی در تامین مرغ وجود ندارد.
وی قطعی مکرر و بیبرنامه برق، گرمای هوا و عدم وزنگیری مناسب مرغها را از عوامل کاهش تولید دانست و تأکید کرد: تعادل میان تولید و مصرف باید حفظ شود.
مدیر جهاد کشاورزی ارومیه با اشاره به تشدید نظارتها گفت: تنها در هفته جاری بیش از ۵۰ فروشنده متخلف به تعزیرات معرفی شدهاند.
امجدی افزود: با توجه به افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ به کالای جایگزین اصلی خانوارها تبدیل شده و در حال حاضر روزانه ۱۰۰ تا ۱۱۰ تن مرغ در ارومیه توزیع میشود که ۲۰ تا ۳۰ تن بیش از نیاز مصرفی شهروندان است.
این تناقض میان «آمار رسمی» و «تجربه مردم» پرسش مهمی را به میان آورده است: وقتی مدیران از وفور مرغ سخن میگویند، چرا مصرفکنندگان همچنان آن را گرانتر از مصوب میخرند؟