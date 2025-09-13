آغاز عملیات احداث ایستگاه پمپاژ جدید ابیوردی

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز در حاشیه این عملیات تأکید کرد: این اقدام علاوه بر رفع مشکلات موجود، گامی مهم در مسیر توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و افزایش تاب‌آوری شبکه خواهد بود.

به گفته بهمن بهروزی، اجرای خط انتقال آب از پکیج دینکان تا مخزن رصدخانه و خط برگشت آن در اولویت قرار گرفته و همچنین ورودی آب دانشگاه شیراز با اتصال خط ۴۰۰ میلی‌متری به مخزن بالادست تقویت می‌شود تا علاوه بر مدیریت بحران، زمینه تأمین پایدار آب در آینده نیز فراهم شود.