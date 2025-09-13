برخورد خودروی ایسوزو با پراید در کوهرنگ یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر برخورد خودروی ایسوزو با خودروی پراید در روستای چنار منطقه بیرگان دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امدادو نجات شهدای دشت زرین به محل اعزام شد.

مثنوی بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمن‌سازی محل حادثه و عملیات رهاسازی، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

وی گفت: همچنین پیکر فرد فوت‌شده را به عوامل انتظامی تحویل داده و مصدومان را به نیروهای اورژانس تحویل کردند.

