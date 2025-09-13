خبرگزاری کار ایران
برخورد خودروی ایسوزو با پراید در کوهرنگ یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت

برخورد خودروی ایسوزو با پراید در کوهرنگ یک کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت
کد خبر : 1684982
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۵مصدوم حادثه برخورد خودروی ایسوزو به خودروی پراید در منطقه بیرگان خبرداد.

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهار داشت: خبری مبنی بر   برخورد خودروی ایسوزو با خودروی پراید در روستای چنار منطقه بیرگان  دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امدادو نجات شهدای دشت زرین  به محل اعزام شد.

مثنوی بیان کرد: نیروهای امدادی پس از ارزیابی اولیه صحنه، ایمن‌سازی محل حادثه و عملیات رهاسازی، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

وی گفت: همچنین پیکر فرد فوت‌شده را به عوامل انتظامی تحویل داده و مصدومان را به نیروهای اورژانس تحویل کردند.

