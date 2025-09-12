تقابل جوانان پر انگیزه با نامداران باتجربه/ استقلال خوزستان ۱ - استقلال تهران صفر

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، امروز جمعه ۲۱ شهریور، با بسته شدن پرونده مسابقات فیفا دی و پس ۱۷ روز وقفه، سوت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، برای برگزاری هفته سوم به صدا در آمد.

اینجا ورزشگاه فولاد آرنا اهواز، استقلال خوزستان از ساعت ۲۰ میزبان همتا و هم‌نام پایتخت نشین خود است تا یکی از رقابت‌های جذاب لیگ را به تصویر بکشند.

تیم استقلال تهران در این دیدار با ترکیب تازه‌ای پا به زمین گذاشت و‌ با تصمیم مرد پرتقالی، ملی پوشان داخلی و خارجی از روی نیمکت بازی را دنبال خواهند کرد.

در طرف دیگر میدان، تیم استقلال خوزستان با ترکیبی جوان و ناشناخته برابر حریف ستاره‌دار خود در زمین حاضر شد.

در نیمه نخست بازی تیم استقلال تهران با مالکیت مطلق بازی را آغاز کرد و تیم میزبان هم سعی بر ضدحمله داشت تا از روی غافلگیری حریف به گل برسد، درحالی که توپ و میدان در اختیار شاگردان ساپینتو قرار داشت و موقعیت‌های نصف و نیمه خود را از دست دادند اما شاگردان امیر خلیفه اصل، در یکی از ضدحملات خود یک ضربه ایستگاهی دشت کردند که شلیک حمید بوحمدان با مهار آنتونی آدان مواجه شد و در ادامه توپ برگشتی را محمد شریفی به سمت خالی دروازه شوت کرد و توپ را به تور چسباند.

نیمه اول با فشار و حملات پی در پی سربازان ساپینتو ادامه پیدا کرد که تلاش آن‌ها راه به جایی نبرد و با درخشش امید افشین سنگربان و دفاع کم نقص و اشتباه آبی‌های خوزستان همراه بود.

نیمه‌ی دوم این تقابل با تعویض‌های استقلال تهران آغاز شد و آن‌ها برای فرار از شکست، شکل هجومی بیشتری به خود گرفتند این امر با خلق موقعیت‌های زیادی همراه شد اما امید افشین چند فرصت گلزنی مسلم را از حریف خود گرفت. شاگردان ساپینتو که نبض بازی را در دست گرفته بودند راه‌های متفاوت گل زنی را امتحان کردند اما شیفت به طرفین و ضربات سر، شوت‌های مستقیم، کارهای ترکیبی و نشانه رفتن عمق دفاع حریف، همگی با بی‌دقتی و بدشانسی از دست رفت.

درخشش منیرحدادی بازیکن تعویضی سرشناس استقلال تهران، هم در اولین بازی خود نتوانست کلاف این مصاف را باز کند تا جایی که تیرک دروازه هم اجازه باز شدن دروازه را به آن‌ها نداد تا در نهایت استقلال تهران در پایان ۱۱۰ دقیقه بازی با یک گل خورده و پذیرش شکست در مقابل استقلال خوزستان، پرونده هفته سوم را مختومه کند.

از نکات قابل توجه این دیدار، کارت‌های پر تعداد بازیکنان، کادر فنی و اخراج حمید بوحمدان با کارت زرد دوم و اخراج رامین رضاییان با کارت قرمز مستقیم به علت درگیری و همچنین خطا روی سعید سحرخیزان و صحنه مشکوک به پنالتی بود که داور اعتقادی به خطا نداشت و راضی به بررسی صحنه توسط VAR هم نشد.

