خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در ۴ نقطه از کوه سیاه لنده کهگیلویه و بویراحمد تحت کنترل است

آتش‌سوزی در ۴ نقطه از کوه سیاه لنده کهگیلویه و بویراحمد تحت کنترل است
فرماندار لنده کهگیلویه و بویراحمد از ادامه تلاش نیروهای امدادی برای مهار آتش‌سوزی در مراتع کوه سیاه این شهرستان خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی که در چهار نقطه رخ داد، عامل انسانی دارد و تحت کنترل است، ولی هنوز به صورت کامل مهار نشده است.

به گزارش ایلنا، سید محمد تقوی روز جمعه اظهار داشت: آتش‌سوزی که از ظهر روز پنجشنبه در چهار نقطه مختلف از منطقه «کوه سیاه» شهرستان لنده روی داد و پیش‌بینی می‌شود شعاع آن بین ۶ تا هشت کیلومتر باشد.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، هماهنگی‌های لازم با بخشدار موگرمون انجام شد و سه گروه امدادی متشکل از کوهنوردان، نیروهای منابع طبیعی و مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد به منطقه اعزام شدند.

تقوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مهار آتش افزود: از شب گذشته تاکنون، هشت گروه ۶ نفره به صورت شبانه‌روزی در حال مهار آتش هستند و همچنین نیروهای کمکی با استفاده از هلی‌کوپتر ۱۱۵ هلال‌احمر در سه سورتی پرواز به منطقه اعزام و نیروهای تازه‌نفس جایگزین شده‌اند.

وی گفت: پوشش‌های گیاهی و مرتعی منطقه بیشتر در معرض حریق قرار گرفته و تلاش‌ها برای کنترل کامل آتش‌سوزی ادامه دارد.

فرماندار لنده اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی دارند پیگیری‌های لازم برای مجازات عاملین این حوادث از سوی دستگاه قضایی انجام شده است.

