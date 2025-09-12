به گزارش ایلنا، سید محمد تقوی روز جمعه اظهار داشت: آتش‌سوزی که از ظهر روز پنجشنبه در چهار نقطه مختلف از منطقه «کوه سیاه» شهرستان لنده روی داد و پیش‌بینی می‌شود شعاع آن بین ۶ تا هشت کیلومتر باشد.

وی بیان کرد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، هماهنگی‌های لازم با بخشدار موگرمون انجام شد و سه گروه امدادی متشکل از کوهنوردان، نیروهای منابع طبیعی و مدیریت بحران استان کهگیلویه و بویراحمد به منطقه اعزام شدند.

تقوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مهار آتش افزود: از شب گذشته تاکنون، هشت گروه ۶ نفره به صورت شبانه‌روزی در حال مهار آتش هستند و همچنین نیروهای کمکی با استفاده از هلی‌کوپتر ۱۱۵ هلال‌احمر در سه سورتی پرواز به منطقه اعزام و نیروهای تازه‌نفس جایگزین شده‌اند.

وی گفت: پوشش‌های گیاهی و مرتعی منطقه بیشتر در معرض حریق قرار گرفته و تلاش‌ها برای کنترل کامل آتش‌سوزی ادامه دارد.

فرماندار لنده اضافه کرد: با توجه به اینکه ۹۵ درصد آتش‌سوزی‌ها عامل انسانی دارند پیگیری‌های لازم برای مجازات عاملین این حوادث از سوی دستگاه قضایی انجام شده است.

انتهای پیام/