فریاد خوزستانیها در راهپیمایی جمعههای خشم علیه جنایات صهیونیستها
مردم خوزستان پس از اقامه نماز جمعه با حضور در راهپیمایی جمعههای خشم، حمایت خود را از ملت فلسطین اعلام و جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، امروز جمعه، مردم همیشه در صحنه استان پس از اقامه نماز عبادی سیاسی با شرکت در مراسم راهپیمایی جمعههای خشم ضمن اعلام حمایت از مردم بی دفاع و مظلوم غزه و فلسطین، جنایات رژیم اشغالگر قدس را محکوم کردند.
مردم با سردادن شعارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا خواستار پایان جنایات رژیم کودک کش و محکومیت این اقدامات ددمنشانه از سوی مجامع بینالمللی شدند.
نمازگزاران اهواز هم پس از اقامه نماز وحدت بخش جمعه با حضور در راهپیمایی جمعههای خشم جنایات رژیم صهیونی در غزه و فلسطین را محکوم کردند.