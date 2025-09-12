آغاز طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و عرضه اقلام ضروری در آستانه بازگشایی مدارس

به گزارش ایلنا، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس در نشستی که در راستای آغاز اجرای این طرح در استان همزمان با سراسر کشور برگزار شد، گفت: طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس از شهریورماه در شیراز و سایر نقاط استان فارس شروع شده و تا مهرماه ادامه خواهد یافت.

حجت جوانمردی، ادامه داد: در این طرح با استفاده از ظرفیت بازرسان اتاق اصناف مرکز استان، اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز، اداره کل صمت استان، اداره کل تعزیرات حکومتی فارس و سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس بر فروش ملزومات مردم در آستانه سال تحصیلی نظارت می شود و اولویت بازرسی ها بر پوشاک، کیف و کفش و نوشت افزار است.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس اعلام کرد که این طرح با حضور ۵٠٠ بازرس و ناظر در استان به انجام می رسد که در کشور بی سابقه است و از بازرسان تقاضا داریم که با مادب و متانت و حفظ کرامت اصناف در این طرح همچون همیشه عمل کنند.

وی تصریح کرد: کلیۀ صنوف و مراکز عرضه موظف اند ضمن نصب نرخ نامه و یا درج اتیکت قیمت با رعایت نرخ های مصوب و درصد سود مجاز قانونی ؛ از خرید و فروش هر گونه کالا و لوازم‌التحریرخارجیِ قاچاق، تقلبی و یا داشتن تصاویر خارج از فرهنگ اسلامی ایرانی خودداری نموده و برای مشتریان هنگام خرید کالا، فاکتور رسمی صادر کنند.

جوانمردی با ادامه داد: رسیدگی سریع و به موقع گزارش‌های مردمی، ممانعت از گرانفروشی و فروش اجباری کالا، پایش رعایت درصد سود خرده و عمده فروشی، نصب برچسب قیمت و بررسی فاکتورها از مهمترین اولویت‌های بازرسان در این طرح است که در صورت مشاهدۀ تخلف برابر قانون با متصدیان مربوطه برخورد خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت نقش شهروندان در جلوگیری از تخلفات هم گفت: شهروندان گرامی هنگام خرید لوازم مورد نیاز خود به واحدهای صنفی معتبر و دارای پروانه کسب مراجعه نمایند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق تلفن های ۱۲۴- ۳۲۳۴۰۰۰۰ اطلاع دهند تا جهت بررسی، اقدامات لازم صورت گیرد.

به گفته جوانمردی همزمان سه نمایشگاه فروش پاییزه نیز در باغ جنت شیراز، شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس و پارک آزادی در شیراز با هدف رفاه حال مردم برگزار می شود که از ظرفیت بازرسان برای نظارت بر این نمایشگاه ها نیز استفاده می شود.

وی همچنین با تشکر از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس، معاون اداره کل تعزیرات حکومتی فارس و رئیس و معاون سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس بابت تعامل خوب با اتاق اصناف مرکز استان و انجام بازرسی ها گفت: خوشبختانه با همدلی و همراهی دستگاه ها و سازمان های مرتبط شاهد کمترین تخلف بازرسان در سطح کشور هستیم.

انجام بیش از ٢۵٠ هزار بازرسی در سطح استان در نیمه‌اول سال

مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز استان فارس نیز گفت: طرح تشدید نظارت بر بازار توزیع و عرضه اقلام ضروری در آستانه بازگشایی مدارس و مراکز آموزش عالی در استان فارس آغاز شده است؛ با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید مراکز آموزش عالی و بازگشایی مدارس، همچنین افزایش تقاضا در برخی از کالاها و خدمات، مدیریت بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان همچون سال‌های گذشته، در راستای پیشگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت ها از تاریخ ۱۲ شهریورماه طرح تشدید بازرسی و نظارت را در سراسر استان آغاز کرده است.

سید ابراهیم قاسمی، ادامه داد: این طرح به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان و حفظ آرامش در بازار و نظارت بر روند عرضه لوازم‌التحریر، کیف و کفش، پوشاک و فرم مدارس از تاریخ ۱۲ شهریورماه آغاز شده و تا تاریخ ۱۲ مهرماه به صورت همزمان در سراسر استان ادامه خواهد داشت .

وی یادآور شد: در این بازه زمانی بازرسان اصناف استان متشکل از ۱۲۰ نفر از بازرسان رسمی اصناف به همراه ۴۰۰ نفر از ناظران افتخاری در قالب تیم‌های محسوس و نامحسوس با حضور در سطح بازار وپایش عرضۀ اقلام ضروری مرتبط در این ایام، با هرگونه تخلف صنفی برخورد قانونی نموده و با تشکیل پرونده، متخلفانِ صنفی را به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می کنند.

قاسمی با اشاره به کسب مقام نمونه کشوری بازرسان استان طی ٢ سال متوالی به ذکر آماری هم از شمار بازرسی‌ها پرداخت و گفت: در ٦ ماهه ابتدای امسال بیش از ٢۵٠ هزار بازرسی در سطح استان انجام شده؛ خوشبختانه درصد تخلفات در سطح بازار حدود ٣ تا ۵ درصد بوده که نشان از فعالیت قانونی کسبه ماست.

هدف از بازرسی‌ها پیشگیری از تخلفات است

‌وحید بادپا، معاون فرماندار شیراز نیز با تشکر از رئیس، هیئت رئیسه و تمامی کارکنان اتاق اصناف مرکز استان فارس که همواره پای کار هستند، گفت: در جنگ ١٢روزه شاهد اقدامات خوب بازرسان در استان در راستای نظارت بر بازار با هدف جلب رضایت مردم بودیم که اقدام بازرسان با برخورد مناسب با اصناف همراه بود و جای تقدیر دارد.

وی هدف از انجام نظارت و بازرسی‌ها را پیشگیری از تخلفات دانست و عنوان کرد: بازرسی در آغاز سال تحصیلی اهمیت ویژه دارد.

بادپا همچنین از در‌نظر‌گرفتن طرح تخفیف پاییزه اصناف شیراز قدردانی کرد و اقدام اتاق اصناف مرکز استان را برای اجرای این طرح و همچنین برپایی نمایشگاه‌های پاییزه در شیراز ارج نهاد و آنها را گامی در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم دانست.

بردار پاسدار کوهگرد، معاون سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس نیز از تلاش بازرسان و ناظران برای حفظ آرامش بازار تقدیر و تشکر کرد.

