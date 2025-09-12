خبرگزاری کار ایران
مدیریت بحران مازندران نسبت به توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق سیلابی هشدار داد

کد خبر : 1684818
مدیریت بحران مازندران با توجه به پیش‌بینی وضعیت جوی ناپایدار و احتمال بارش‌های شدید، رعد و برق و سیلاب‌های مقطعی، از شهروندان، گردشگران و کشاورزان خواسته است تا از توقف و برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند.

به گزارش ایلنا، بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، از عصر امروز تا اواسط هفته آینده، شرایط جوی در مازندران ناپایدار خواهد بود. این وضعیت به همراه بارش باران، رعد و برق و وزش باد شدید در برخی مناطق استان، ممکن است موجب بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب‌ها و حتی وقوع سیلاب‌های مقطعی شود.

مدیریت بحران استان از شهروندان، گردشگران و کشاورزان خواسته است که از توقف و برپایی چادر در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کنند. همچنین، صیادان و فعالان حوزه دریایی باید نسبت به تلاطم دریا و شرایط نامساعد جوی هشدار جدی داشته باشند.

در این راستا، دستگاه‌های اجرایی و امدادی استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و از مردم خواسته شده تا در صورت بروز هرگونه حادثه، به سرعت موارد را از طریق شماره‌های امدادی اعلام کنند.

معاون پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی مازندران اعلام کرد که وضعیت جوی استان در روزهای آینده به شرح زیر خواهد بود:

جمعه ۲۱ شهریور: آسمان استان ابری و خنک، با وزش باد گاهی نسبتاً شدید و بارش باران، رعد و برق و احتمال تگرگ در برخی مناطق، به ویژه ارتفاعات مه‌آلود.

شنبه و یک‌شنبه ۲۳ و ۲۴ شهریور: در مناطق غربی استان، آسمان ابری و خنک با بارندگی و وزش باد، و در مناطق مرکزی و شرقی، نیمه ابری تا ابری با بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ۲۷ شهریور: در مناطق غربی، آسمان نیمه ابری تا ابری با بارش پراکنده و در مناطق مرکزی و شرقی، نیمه ابری با افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده در دامنه‌ها پیش‌بینی شده است.

این پیش‌بینی‌ها هشدارهایی جدی برای احتیاط و آماده‌باش به ویژه در مناطق حساس است.

لازم به ذکر است که احتمال بروز سیلاب‌های مقطعی در برخی نقاط استان وجود دارد و شهروندان باید اقدامات لازم برای حفظ ایمنی خود را انجام دهند.

