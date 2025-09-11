خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی؛ سرمایه‌های اجتماعی پشتیبان برنامه‌های ملی

تشکل‌های کارگری و کارفرمایی؛ سرمایه‌های اجتماعی پشتیبان برنامه‌های ملی
کد خبر : 1684686
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به عنوان «سرمایه‌های اجتماعی ارزشمند» هستند که همواره در برنامه‌های ملی همراه و پشتیبان می باشند.

به گزارش خبرنگار ایلنا ، رستم قنبری با اشاره به فعالیت ۲۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان، اظهار داشت: تعامل مستمر و همکاری نزدیک این تشکل‌ها با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه پایدار بخش تعاون در استان است.

قنبری نقش کلیدی این تشکل‌ها را در اجرای برنامه‌های مختلف از ابتدای سال جاری، از جمله در افتتاح تعاونی‌های نمونه، یادآور شد و انتخاب یک تعاونی از این استان به عنوان تعاونی نمونه ملی را افتخاری بزرگ برای مجموعه تعاون استان دانست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌های مرتبط با بخش تعاون در استان، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، میزان فعالیت این دستگاه‌ها یک درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده که نشان‌دهنده همت و همکاری مؤثر تمامی فعالان این بخش است.

وی حضور پررنگ و داوطلبانه اعضای تشکل‌ها در تمامی رویدادهای ملی و استانی را نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان دانست.

قنبری در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل با تمام توان در مسیر توانمندسازی تشکل‌ها، ارتقای سطح خدمات و تقویت زیرساخت‌های تعاون گام برمی‌دارد و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های مردمی در حوزه اشتغال و رفاه باشیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی