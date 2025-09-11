به گزارش خبرنگار ایلنا ، رستم قنبری با اشاره به فعالیت ۲۳۵ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان، اظهار داشت: تعامل مستمر و همکاری نزدیک این تشکل‌ها با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه پایدار بخش تعاون در استان است.

قنبری نقش کلیدی این تشکل‌ها را در اجرای برنامه‌های مختلف از ابتدای سال جاری، از جمله در افتتاح تعاونی‌های نمونه، یادآور شد و انتخاب یک تعاونی از این استان به عنوان تعاونی نمونه ملی را افتخاری بزرگ برای مجموعه تعاون استان دانست.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به عملکرد مطلوب دستگاه‌های مرتبط با بخش تعاون در استان، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، میزان فعالیت این دستگاه‌ها یک درصد بالاتر از میانگین کشوری بوده که نشان‌دهنده همت و همکاری مؤثر تمامی فعالان این بخش است.

وی حضور پررنگ و داوطلبانه اعضای تشکل‌ها در تمامی رویدادهای ملی و استانی را نشان‌دهنده بلوغ اجتماعی و مسئولیت‌پذیری آنان دانست.

قنبری در پایان تأکید کرد: این اداره‌کل با تمام توان در مسیر توانمندسازی تشکل‌ها، ارتقای سطح خدمات و تقویت زیرساخت‌های تعاون گام برمی‌دارد و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد شکوفایی بیشتر ظرفیت‌های مردمی در حوزه اشتغال و رفاه باشیم.

انتهای پیام/