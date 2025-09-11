افزایش 13 درصدی بودجه 1404 شهرداری اراک
سخنگوی شورای شهر اراک گفت: بودجه 1404 شهرداری این شهر با هدف ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان به میزان 13 درصد معادل 13 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. طبق مصوبهها و تصمیمهای اخیر شورای شهر خدماترسانی به شهروندان با توجه به در نظر گرفتن امتیازهایی برای شهرداری اراک مطلوبتر میشود.
به گزارش ایلنا، علی چگینی افزود: برای کمک به توسعه حملونقل عمومی، مدیریت پسماند و استفاده از پساب در آبیاری فضای سبز شهر اراک، شهرداری طبق تصمیماتی که از سوی شورای شهر اتخاذ شده است، میتواند در این راستا از انتشار اوراق به میزان 11 هزار میلیارد ریال استفاده کند.
وی بر لزوم توجه به سرانه فضای سبز اراک تأکید کرده و ادامه داد: طبق تصمیم شورای شهر اراک، شهرداری میتواند در محدوده خیابان شیخ مفید قطعه زمینی را تملک کرده و به فضای سبز تبدیل کند. در این راستا استفاده از گونههای کمآببر با توجه به کمبود منابع آبی مورد تأکید و توجه قرار دارد.
سخنگوی شورای شهر اراک اظهار داشت: افزایش زیرساختهای فرهنگی و ورزشی از اولویتهای شورا برنامهها است. شهرداری برای افزایش این فضاها امکان تملک ساختمان برای اختصاص به بخش فرهنگی ورزشی به مبلغ 1000 میلیارد ریال را طبق تصمیم شورا دارد. با توجه به نیاز جامعه، ایجاد چنین فضاهایی ضروری است.
چگینی تصریح کرد: طبق نظر اعضاء شورا، 3 روز نخست مهر ماه ناوگان حملونقل عمومی اراک به دلیل بازگشایی مدارس، به صورت رایگان خدماترسانی انجام میدهد. این اقدام تمایل شهروندان به استفاده از وسایل نقلیه عمومی را افزایش داده و زمینه کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و کاهش ترافیک را فراهم میکند.
وی بیان داشت: نبود مکان برای تاکسیهای مرکز شهر و آشفتگی در این خصوص سالهاست که مورد انتقاد مردم قرار گرفته است. به همین دلیل شهرداری اراک با تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای شهر میتواند قطعهای زمین در این محدوده تملک کرده و به عنوان کاربری ایستگاه تاکسی بهرهبرداری کند.