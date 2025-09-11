هشدار سطح زرد هواشناسی در گیلان صادر شد

به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان گیلان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار سامانه‌ای با غالبیت شرایط پایدار طی امروز پنجشنبه در منطقه است.

وی افزود: در این شرایط آسمان استان کمی تا نیمه‌ابری خواهد بود و افزایش نسبی دما مورد انتظار است، اما در برخی نواحی با شکل‌گیری ناپایداری‌های موقتی، افزایش ابر و بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: بر اساس هشدار سطح زرد صادرشده، از امروز با تقویت جریانات شمالی و نفوذ امواج ناپایدار به استان، روند کاهش دما، افزایش ابر، مه‌آلود شدن هوا و وزش باد در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

دادرس با اشاره به احتمال وقوع رعد و برق و تگرگ تا اواسط هفته آینده تصریح کرد: بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، لغزندگی سطح جاده‌ها، رانش زمین، سقوط اجسام و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی از جمله پیامدهای این شرایط جوی خواهد بود.

وی همچنین توصیه کرد: از توقف، استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در حاشیه رودخانه‌ها خودداری شود و تمهیدات لازم در بخش‌های مختلف به‌ویژه کشاورزی اندیشیده شود.

انتهای پیام/