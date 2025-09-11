کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیارد ریالی با ۱۳۳ فقره سفارش در مازندران

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ داوود صفاری‌زاده در این‌باره توضیح داد: در پی مراجعه و طرح شکایت تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر عدم تحویل کالای خریداری‌شده از سایتی به نام "پویا موبایل"، که اقدام به فروش اینترنتی گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی می‌کرد، تحقیقات ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا شهرستان تنکابن قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه و تماس با شاکیان، مشخص شد که متهم نه تنها از ارسال کالا خودداری کرده بلکه وجوه پرداختی را نیز بازنگردانده است. تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال از ۱۳۳ فقره سفارش از مالباختگان دریافت شده است.

رئیس پلیس فتا استان مازندران تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط کارشناسان پلیس فتا و تحقیقات میدانی، مخفیگاه متهم شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد. از وی یک دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد.

سرهنگ صفاری‌زاده در ادامه افزود: متهم در بازجویی‌های پلیس به بزه انتسابی خود اقرار کرد و اعلام داشت که از حدود شش ماه پیش اقدام به راه‌اندازی سایت pooyamobile.ir کرده و با استفاده از صفحات اینستاگرامی مرتبط، درگاه پرداخت آنلاین را به نام همسر خود و حساب بانکی برادر ناتنی‌اش متصل کرده بود.



