خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس فتا مازندران:

کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیارد ریالی با ۱۳۳ فقره سفارش در مازندران

کلاهبرداری اینترنتی ۲۰ میلیارد ریالی با ۱۳۳ فقره سفارش در مازندران
کد خبر : 1684593
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس فتا مازندران از شناسایی و دستگیری متهم به کلاهبرداری اینترنتی در پوشش فروش گوشی تلفن همراه با بیش از ۲۰ میلیارد ریال کلاهبرداری خبر داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری پلیس، سرهنگ داوود صفاری‌زاده در این‌باره توضیح داد: در پی مراجعه و طرح شکایت تعدادی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر عدم تحویل کالای خریداری‌شده از سایتی به نام "پویا موبایل"، که اقدام به فروش اینترنتی گوشی تلفن همراه و تجهیزات جانبی می‌کرد، تحقیقات ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس فتا شهرستان تنکابن قرار گرفت.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های اولیه و تماس با شاکیان، مشخص شد که متهم نه تنها از ارسال کالا خودداری کرده بلکه وجوه پرداختی را نیز بازنگردانده است. تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد ریال از ۱۳۳ فقره سفارش از مالباختگان دریافت شده است.

رئیس پلیس فتا استان مازندران تصریح کرد: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی توسط کارشناسان پلیس فتا و تحقیقات میدانی، مخفیگاه متهم شناسایی و با هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد. از وی یک دستگاه گوشی تلفن همراه کشف شد.

سرهنگ صفاری‌زاده در ادامه افزود: متهم در بازجویی‌های پلیس به بزه انتسابی خود اقرار کرد و اعلام داشت که از حدود شش ماه پیش اقدام به راه‌اندازی سایت pooyamobile.ir کرده و با استفاده از صفحات اینستاگرامی مرتبط، درگاه پرداخت آنلاین را به نام همسر خود و حساب بانکی برادر ناتنی‌اش متصل کرده بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی