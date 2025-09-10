واژگونی خودروی سمند در محور دانسفهان 2 فوتی و مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی در تشریح این خبر گفت: صبح 19 شهریور، در ساعت 8:20 دقیقه، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری سمند در محور دانسفهان، حد فاصل سه‌راهی تختی و روستای رحیم‌آباد، به مرکز اورژانس115 گزارش شد.

وی اضافه کرد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس ضیا آباد و یک آمبولانس از جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان با بیان اینکه در این حادثه، متاسفانه یکی از سرنشینان خودرو، خانمی 70 ساله، به علت شدت جراحات در صحنه جان باخت، گفت: همچنین یک نفر مصدوم شد که به بیمارستان شفا تاکستان انتقال یافت.

اکبری شهرستانکی ادامه داد: علت دقیق وقوع حادثه توسط عوامل کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

