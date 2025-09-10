«آوای آیینی بوشهر در کرمانشاه؛ موسیقی محلی پیوندی برای اتحاد ملی
جشنواره موسیقی «وحدت و صلابت» همزمان با هفته وحدت در کرمانشاه آغاز به کار کرده و در دومین روز برگزاری، گروه موسیقی بوشهر با اجرای قطعات آیینی و محلی، فضای جشنواره را به رنگ و بوی جنوب کشور آغشته ساخت.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، این جشنواره با حضور هفت گروه از استانهای کرمانشاه، لرستان، کردستان، بوشهر و پاوه برگزار میشود و هدف اصلی آن معرفی و پاسداشت موسیقی نواحی ایران و در عین حال تقویت وحدت و همگرایی فرهنگی میان اقوام ایرانی است.
امید سیما، از هنرمندان موسیقی محلی بوشهر که روی صحنه رفت در حاشیه این جشنواره، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: «موسیقی بوشهر همواره بخشی جدانشدنی از آیینها و زندگی مردم جنوب کشور بوده است؛ موسیقیای که هم در شادیها و مراسم عروسی حضور دارد و هم در آیینهای سوگواری و دریانوردی. این موسیقی در واقع روایتگر تاریخ و فرهنگ مردمی است که قرنها در کنار دریا زیستهاند و شادی و غم خود را با نغمهها و ضرباهنگهای خاص بیان کردهاند.»
وی با اشاره به تجربیات خود در کنار استاد فقید احمدعلی شریفی، از بزرگان موسیقی بوشهر، گفت: «من سالها در کنار ایشان به اجرای برنامههای مختلف پرداختم و در جشنوارههای بسیاری حضور داشتم. موسیقی بوشهر دارای شاخههای متنوعی است؛ از آیینهای خانوادگی گرفته تا چاووشخوانی مخصوص دریانوردان، نیمهخوانیها و نوحههای سنتی که هر یک جایگاه ویژهای دارند. این موسیقی بخشی از حافظه جمعی مردم است و میتواند نسلهای آینده را با هویت اصیل خود آشنا کند.»
سیما با تأکید بر ضرورت توجه به موسیقی نواحی و برگزاری جشنوارههای محلی افزود: «چنین جشنوارههایی فرصتی برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی استانها هستند. متأسفانه در سالهای اخیر موسیقی محلی در بسیاری از نقاط ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته و به حاشیه رفته است. این رویدادها میتواند موجب شود تا موسیقی نواحی دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد و در عین حال پیوند اقوام ایرانی را مستحکمتر کند.»
این هنرمند بوشهری همچنین به مشکلات پیشروی جوانان علاقهمند به موسیقی محلی اشاره کرد و گفت: «بسیاری از جوانان استعداد و علاقه زیادی دارند اما به دلیل مشکلات مالی از ادامه مسیر بازمیمانند. امروز موسیقی بیش از حد به جنبههای مالی وابسته شده است و همین موضوع مانع پرورش نسل جدید میشود. چهبسا هنرمندی تنها به این دلیل که توان خرید یک ساز را ندارد، از موسیقی فاصله میگیرد. اگر پیشکسوتان و مسئولان دست حمایت به سوی چنین جوانانی دراز کنند، نهتنها استعدادهای آنان شکوفا میشود بلکه آینده موسیقی محلی نیز تضمین خواهد شد.»
وی در ادامه توصیهای هم به پیشکسوتان موسیقی داشت و تصریح کرد: «همانطور که ما از استادان خود آموختیم، وظیفه داریم دانش و تجربه را به نسلهای بعد منتقل کنیم. انتقال فرهنگ موسیقی سینه به سینه است و اگر این حلقه گسسته شود، بخش بزرگی از میراث فرهنگی ما از دست خواهد رفت. پیشکسوتان نباید نگاه مادی را بر آموزش و انتقال تجربه غلبه دهند، بلکه باید با عشق و علاقه راه را برای جوانان باز کنند.»
سیما درباره فضای جشنواره «وحدت و صلابت» نیز گفت: «این جشنواره با حضور گروههایی از اقوام مختلف ایران توانسته فضایی برای همگرایی فرهنگی و اتحاد میان مردم ایجاد کند. دیدن گروههایی از لرستان، کردستان، کرمانشاه و بوشهر در کنار یکدیگر، نشان میدهد که موسیقی محلی میتواند عامل وحدت و نزدیکی میان اقوام ایرانی باشد. اجرای مشترک این گروهها جلوهای از تنوع فرهنگی ایران را به نمایش گذاشت.»
این هنرمند در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره افزود: «از همه اساتیدی که در این مسیر یاریرسانم بودند و بهویژه از انجمن موسیقی و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تشکر میکنم. امیدوارم روزی برسد که در هر استان، استادان موسیقی محلی شاگردان فراوانی تربیت کنند تا شاهد بالندگی و پایداری این میراث ارزشمند باشیم. امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز داریم تا موسیقی محلی را از خطر فراموشی نجات دهیم و به نسل جوان بیاموزیم که این نغمهها بخشی از هویت ملی و ابزاری برای تقویت وحدت اقوام ایرانی است.»