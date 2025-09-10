آوای کردستان در کرمانشاه
نغمهای برای وحدت اقوام ایرانی
جشنواره موسیقی «وحدت و صلابت» همزمان با هفته وحدت در کرمانشاه آغاز به کار کرده و در دومین روز برگزاری، گروه موسیقی آیینی و محلی کردستان با اجرای قطعاتی اصیل و شنیدنی فضایی پرشور و معنوی در تالار انتظار شهر کرمانشاه ایجاد کرد
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، این جشنواره با حضور هفت گروه موسیقی از استانهای کرمانشاه، لرستان، کردستان، بوشهر و پاوه برگزار میشود و هدف آن معرفی موسیقی نواحی ایران، پاسداشت میراث اصیل فرهنگی و تقویت وحدت و همگرایی اقوام ایرانی است.
حاضران در سالن با استقبال پرشور از گروه کردستان نشان دادند که موسیقی میتواند به زبان مشترکی میان اقوام تبدیل شود؛ زبانی که بدون نیاز به واژهها، دلها را به هم نزدیک کرده و پیام همبستگی ملی را منتقل میکند. نواهای کردی، آمیخته با ریتمهای آیینی و محلی، نه تنها یادآور ریشههای فرهنگی این خطه بود، بلکه بار دیگر اهمیت موسیقی نواحی را به عنوان میراث مشترک همه ایرانیان نمایان ساخت.
دیلان نصیری، از هنرمندان برجسته موسیقی محلی کردستان که در این جشنواره به روی صحنه رفت، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: «موسیقی محلی نه تنها یک هنر، بلکه روایتگر تاریخ، فرهنگ و زیست مردم در نواحی مختلف ایران است. برگزاری این جشنوارهها باعث میشود که جوانان با ریشههای فرهنگی خود آشنا شوند و اقوام مختلف ایران در کنار یکدیگر، زیباییهای مشترک خود را در قالب موسیقی تجربه کنند.»
وی تأکید کرد : موسیقی نواحی میتواند نقشی جدی در تقویت وحدت و همبستگی ایفا کند، چرا که این هنر مرزهای قومی را درنوردیده و همه را به سوی هویت واحد ایرانی فرا میخواند.
این هنرمند همچنین افزود: «تجربه برگزاری جشنوارههای مشابه در استانهای دیگر مانند مشهد و بوشهر نشان داده است که چنین رویدادهایی، علاوه بر جذب علاقهمندان داخلی، میتواند بستری برای معرفی فرهنگ ایرانی در سطح جهانی باشد. موسیقی نواحی بخشی از دیپلماسی فرهنگی ماست و اگر از سوی مسئولان به درستی حمایت شود، میتواند به سرمایهای ارزشمند برای ایران در عرصه بینالمللی تبدیل شود.»
وی در ادامه با اشاره به تأثیر این برنامهها بر نسل جوان تصریح کرد: «نسل امروز نیازمند ارتباط دوباره با ریشههای فرهنگی است. موسیقی محلی با زبانی ساده و صمیمی پیامهایی درباره عشق، دوستی، اخلاق و همزیستی را منتقل میکند. وقتی جوانان با چنین موسیقیهایی آشنا شوند، ارتباط عمیقتری با میراث فرهنگی خود پیدا میکنند و همین موضوع هویت جمعی آنان را تقویت خواهد کرد.»
در طول برگزاری جشنواره، فضای تالار انتظار کرمانشاه حال و هوایی متفاوت به خود گرفت. حضور مخاطبان از قومیتها و سنین مختلف، استقبال پرشور از نغمههای کردی و همراهی آنان با قطعات اجرا شده، نشاندهنده علاقه و پیوند عاطفی مردم با موسیقی نواحی بود. در این روز، موسیقی نه تنها سرگرمی، بلکه ابزاری برای نزدیکی دلها و انتقال پیام وحدت ملی شد.
جشنواره موسیقی «وحدت و صلابت» طی سه روز متوالی در کرمانشاه ادامه خواهد داشت و هر روز گروههای موسیقی از مناطق مختلف کشور با اجرای قطعات آیینی و محلی، بخشی از تنوع فرهنگی ایران را به نمایش خواهند گذاشت. برگزارکنندگان این جشنواره معتقدند که چنین رویدادهایی میتواند الگویی برای همگرایی فرهنگی میان استانها باشد و ضرورت دارد در آینده با حمایت بیشتر، در سراسر کشور گسترش یابد.
کرمانشاه در این روزها به مکانی برای همصدایی اقوام ایرانی بدل شده است؛ جایی که سازها و آوازهای محلی، روایتگر تاریخی مشترک و فرهنگی غنیاند و نوای آنها، پیامی روشن از وحدت و صلابت ملی را به جامعه منتقل میکند.