صنایع بزرگ ۴۰ درصد اشتغال استان را به خود اختصاص داده اند

به گزارش ایلنا، کریم مجرب در نشست جمعی از پیشگامان و فعالان اقتصادی، صنایع و معادن بزرگ استان فارس با استاندار فارس، و تیم اقتصادی دولت افزود: بخش قابل توجهی از تولیدات صادرات‌محور استان نیز توسط همین شرکت‌ها تأمین می‌شود ، که رشد تولید و صادرات فارس با توان این شرکت‌های بزرگ تکیه دارد.

مجرب بر نقش بی‌بدیل بخش خصوصی به عنوان محرک اصلی اقتصاد استان تأکید کرد و اظهار داشت: صنایع بزرگ فارس، پیشران اشتغال و صادرات استان هستند.

وی خواستار تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت همه‌جانبه از صنایع شد و از تمامی ظرفیت‌های اقتصادی استان دعوت کرد تا با مشارکتی حداکثری در نمایشگاه بین‌المللی «شیراز اکسپو ۲۰۲۵»، فرصت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری و صادراتی فارس و کشور را به جهان معرفی کرده و نام شیراز را به‌عنوان نگین اقتصادی ایران در عرصه جهانی به ثبت برسانند.

مجرب از مدیران عامل شرکت‌ها درخواست کرد تا حضور فعال و مستمر در اتاق فکر صنعت، معدن و تجارت استان داشته باشند و با مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها، نقش مؤثری در بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه اقتصادی استان ایفا کنند.

حسینعلی امیری، استاندار فارس نیز با استقبال از نظرات سازنده فعالان اقتصادی، بر عزم جدی استانداری برای ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی کلان و ایجاد محیطی شفاف و حمایتگر برای کسب‌وکارها تأکید کرد تا بستر لازم برای تحقق توسعه پایدار اقتصادی در استان فراهم گردد.

مدیران عامل شرکت‌های حاضر در این نشست، ضمن طرح و بیان دغدغه ها، چالش ها،مسائل و مشکلات خود در زمینه‌های ناترازی انرژی ازجمله برق، گاز ، آب ، مسائل زیرساختی، مالیاتی، بیمه‌ای ، بانکی، گمرکی ، ثبت سفارش، کارت بازرگانی، صادراتی ، تامین مواد اولیه و مشکلات ارزی ، عدم ایفای تعهدات ارزی و… خواستار رفع این موانع شدند تا بتوانند با تمرکز بیشتر بر تولید ، توسعه و صادرات ، نقش مؤثرتری در رشد اقتصادی استان ایفا کنند.

