به گزارش ایلنا، در این بازدید، اقدامات سه ماهه اخیر مجتمع در شرایطی که منطقه بهرام‌گور با گرمای بی‌سابقه و خشکسالی شدید روبه‌رو بوده است، مورد توجه قرار گرفت.

مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز با تأمین علوفه، بازسازی و اصلاح آبشخورها، تعمیر تلمبه‌های آبی و اجرای برنامه‌های حمایتی در پارک ملی قطرویه و منطقه حفاظت‌شده بهرام‌گور، نقشی تعیین‌کننده در نجات گونه‌های جانوری و گیاهی ایفا کرده و به عبور حیات‌وحش از فصل دشوار تابستان کمک کرده است.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط زیست در این بازدید ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته، اظهار داشت: تجربه فولاد غدیر نی‌ریز نشان می‌دهد که صنعت و محیط زیست می‌توانند در کنار هم حرکت کنند و اهداف توسعه پایدار را محقق سازند.

غلامرضا ابدالی، گفت: اقداماتی همچون توسعه فضای سبز و همکاری در طرح‌های حمایتی در حفظ گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی در منطقه، الگویی ارزشمند برای سایر صنایع کشور است.

لیلاتاجگردون، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز با قدردانی از تلاش‌های مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز، به اجرای مطلوب تعهدات تفاهم‌نامه همکاری این مجتمع با سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و از اقدامات صورت گرفته در دوره مدیریتی جدید این مجتمع قدردانی کرد.

در این بازدید معاون توسعه سرمایه انسانی مجتمع فولاد غدیر نی‌ریز نیز گزارشی از اقدامات زیست‌محیطی اخیر ارائه داد و با تأکید بر اهمیت موضوع محیط زیست اظهار داشت: با تاکیدات ویژه سرپرست مجتمع در شرایط کم‌آبی و گرمای طاقت‌فرسا، وظیفه انسانی و اجتماعی ما ایجاب می‌کرد که با همه توان در کنار محیط زیست بایستیم.

فرج الله نگهداری، گفت: خوشحالیم که توانستیم با این اقدامات حمایتی، گامی مؤثر در نجات حیات‌وحش و پوشش گیاهی منطقه برداریم و امروز ثمره این تلاش‌ها را در زنده ماندن گور ایرانی و عبور حیات‌وحش منطقه از تابستانی گرم و بی‌سابقه شاهد هستیم.

انتهای پیام/