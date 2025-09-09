خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان قزوین:

برخورد پژو پارس با کشنده ولوو در آزادراه قزوین-زنجان یک فوتی داشت

برخورد پژو پارس با کشنده ولوو در آزادراه قزوین-زنجان یک فوتی داشت
کد خبر : 1684178
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه استان ازجان باختن یک نفر در اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با یک دستگاه کشنده ولوو در کیلومتر 17 آزادراه قزوین- زنجان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی درکیلومتر 17 لاین جنوبی آزادراه قزوین¬ زنجان بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد، یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با یک دستگاه کشنده ولوو برخورد کرده است. 

رئیس پلیس راه استان در ادامه بیان کرد: در این حادثه متاسفانه راننده خودرو سواریپژو پارس، به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته و یک نفر سرنشین آن مصدوم که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مرکزدرمانی منتقل شد.

سرهنگ تقی خانی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را عدم توانایی و کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده سواری پژو پارس اعلام شده است، اضافه کرد: تخطی از سرعت مطمئنه و سرعت غیرمجاز از سوی رانندگان یکی از مهمترین علل بروز سوانح رانندگی است.

وی ادامه داد: سرعت مجاز رانندگان باعث می شود در صورت مواجهه با خطر، عکس العمل مناسب تری را برای واکنش نشان دهند و همچنین شدت تصادف احتمالی آنها نیز با سرعت مجاز کاهش پیدا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی