برخورد پژو پارس با کشنده ولوو در آزادراه قزوین-زنجان یک فوتی داشت

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی درکیلومتر 17 لاین جنوبی آزادراه قزوین¬ زنجان بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد، یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با یک دستگاه کشنده ولوو برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان در ادامه بیان کرد: در این حادثه متاسفانه راننده خودرو سواریپژو پارس، به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته و یک نفر سرنشین آن مصدوم که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مرکزدرمانی منتقل شد.

سرهنگ تقی خانی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را عدم توانایی و کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده سواری پژو پارس اعلام شده است، اضافه کرد: تخطی از سرعت مطمئنه و سرعت غیرمجاز از سوی رانندگان یکی از مهمترین علل بروز سوانح رانندگی است.

وی ادامه داد: سرعت مجاز رانندگان باعث می شود در صورت مواجهه با خطر، عکس العمل مناسب تری را برای واکنش نشان دهند و همچنین شدت تصادف احتمالی آنها نیز با سرعت مجاز کاهش پیدا می‌کند.

