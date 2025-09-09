رئیس پلیس راه استان قزوین:
برخورد پژو پارس با کشنده ولوو در آزادراه قزوین-زنجان یک فوتی داشت
رئیس پلیس راه استان ازجان باختن یک نفر در اثر برخورد یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با یک دستگاه کشنده ولوو در کیلومتر 17 آزادراه قزوین- زنجان خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر یک مورد حادثه رانندگی درکیلومتر 17 لاین جنوبی آزادراه قزوین¬ زنجان بلافاصله گشت تصادفات به همراه نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با حضور ماموران در محل و در بررسی های اولیه مشخص شد، یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با یک دستگاه کشنده ولوو برخورد کرده است.
رئیس پلیس راه استان در ادامه بیان کرد: در این حادثه متاسفانه راننده خودرو سواریپژو پارس، به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخته و یک نفر سرنشین آن مصدوم که بلافاصله توسط عوامل امدادی به مرکزدرمانی منتقل شد.
سرهنگ تقی خانی با اشاره به اینکه کارشناسان پلیس راه علت وقوع این حادثه را عدم توانایی و کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه توسط راننده سواری پژو پارس اعلام شده است، اضافه کرد: تخطی از سرعت مطمئنه و سرعت غیرمجاز از سوی رانندگان یکی از مهمترین علل بروز سوانح رانندگی است.
وی ادامه داد: سرعت مجاز رانندگان باعث می شود در صورت مواجهه با خطر، عکس العمل مناسب تری را برای واکنش نشان دهند و همچنین شدت تصادف احتمالی آنها نیز با سرعت مجاز کاهش پیدا میکند.