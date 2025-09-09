رئیس پارک علم و فناوری استان:
۷۵ شرکت دانشبنیان در گلستان وجود دارد
رئیس پارک علم و فناوری استان گلستان گفت: ۷۵ شرکت دانشبنیان درگلستان وجود دارد و مأموریت اصلی ما امیدآفرینی و فراهم آوردن زمینه خلق ثروت از دانش است.
به گزارش ایلنای گلستان، حسین مومنی عصر امروز در دیدار معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه با جمعی از نخبگان استان گفت: میتوانیم از ظرفیت نخبگان، شرکتهای فناور و دانش بنیان برای رفع مشکلات استان و کشور استفاده کنیم. هدف پارکهای علم و فناوری امیدآفرینی برای جوانان، تولید اشتغال و ثروت مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان است.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات پارک گلستان، به آمار قابل توجه ۱۶۱ شرکت فناور و ۷۵ شرکت دانشبنیان و همچنین ۱۹۱۶ نفر شاغل بیمهشده در این مجموعهها اشاره کرد. چالش اساسی شرکتهای فناور را کمبود زیرساختها و فضای فیزیکی استاندارد برای استقرار شرکتها است که برای حل این مشکل از ظرفیت ملی استفاده کنیم.
در ادامه فضیلت معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل گلستان نیز با اشاره به اینکه یک فرد باسواد کسی است که بتواند «علم را به عمل» برساند، شرکتهای دانشبنیان را نماد عینی این تعریف دانست.
وی با ذکر دو نمونه از نوآوریهای بومی در دادگستری استان گلستان بر این موضوع صحه گذاشت: ابلاغ الکترونیک که ۱۷ سال پیش برای اولین بار در استان به صورت پایلوت اجرا شد و اکنون به نرخ ۹۸ درصدی رسیده و نرمافزار تایپ گفتاری که با کمک یک شرکت دانشبنیان در یکی از شهرستانها به کار گرفته شد و به صرفهجویی ۷۵ درصدی نیروی انسانی منجر شد.
فضیلت با اشاره به چالشهایی نظیر «ناترازی» در سیستم قضایی، از نخبگان خواست تا با خلاقیت خود در حل این مشکلات به دادگستری استان کمک کنند.